Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar

Marmara Denizi’nde Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesiyle kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün süren çalışmaların ardından ulaşıldı. Halit Yukay’ın ölümüne yol açan olayla ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Yukay’ın teknesine çarpan gemideki mürettebatın ifadelerine göre, kaza sırasında gemide mangal yapılıyordu, kazayı herkes gördü fakat kimse müdahale etmedi. Öte yandan kaza ile ilgili yeni detaylar soruşturma dosyasına girdi.

4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan işinsanı Halit Yukay'ın (43) 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için Deniz kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma dosyasındaki detaylara göre 'Arel-7' adlı kuru yük gemisi, 4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları Kocaeli Limanı'na götürmek üzere yola çıkmıştı. Marmara Adası civarından geçerken gemi bir sarsıntı geçirdi. Mürettebat güverteye koştu. Geminin 2. Kaptanı ve 'süvari' denilen gemi görevlisi de oradaydı. Hep beraber denize baktılar.

GEMİDEKİ HERKES SEYRETMİŞ

"Usta Gemici" sıfatını taşıyan Metin Sarı (50), ifadesinde dehşet anları şu şekilde anlattı:

"Çanakkale Boğazı'nı çıktıktan sonra 08.00'de vardiyamı teslim etmiştim. 16.30'a kadar geminin başüstünde boya yaptım. Sonrasında yemek hazırlığı yaptık. Tavuk pişiriyorlardı. Yardım etmek için pişen tavukları aşağı indirdim ve çiğ etleri yukarı çıkardım. Aşağıya tavuk almaya indiğim esnada gemide bir titreşim oldu. Çıktığım esnada deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüm. Tekne parçalarına benziyordu. Tekne parçalarını cep telefonumla video kaydına aldım. Gemi yüzen tekne parçaları etrafında manevra yaptı. Sonra rotamızda devam etik. Video çekerken yanımda 2. kaptan da vardı. Gördüğüm batık tekne parçaları 'süvari' beyin bilgisi dahilindeydi. O yüzden başka yere bilgi vermedim."

"TAVUK YAPIYORDUK"

Hürriyet'te yer alan habere göre, diğer 'Usta Gemici' İsa Alazoğlu da öğleden sonra istirahatliydi. 7 Ağustos'taki İfadesinde şunları anlattı:

"Saat 16.00 sularında mangal yapacaklarını söylediler. Mangalımız sancak kıç tarafındaydı. Hazır kesilmiş odunlarla ateşi yakmaya başladım. Aşçıbaşı malzemeleri getirdi. Sancak tarafta su üzerinde dönmüş şekilde tekne parçaları gördüm. Aşağı yemekhaneye gittim. Bütün personel güverteye çıktı. Saat 17.20 sularında gemi biraz ilerledikten sonra sancak taraftan manevra yaptı. Baş tarafa 2. kaptan ve Metin isimli usta gemici gitti. Telefonla kayıt aldığını gördüm. Gemi etrafında 500-600 metre uzaklıkta döndü ve tekrar rotasında devam etti. Deniz yüzeyinde can simidi gördüm, gemi rotasına devam etti. Hiçbir yere haber vermedim çünkü süvari beyin haber vereceğini düşündüm."

TÜM MÜRETTEBAT ŞÜPHELİ: OTOMATİK KAPTAN DETAYI

Gemideki 9 kişi de soruşturma altında. Kaptan ve ikinci kaptan "taksirle ölüme sebep olmak" diğer mürettebat da "suçu bildirmemek" ile suçlanıyor. Kazanın sebebine dair en güçlü şüphelerden biri kaptanın "otomatik kaptan" sistemini açarak yerini terk etmesi ve yerine gözcü de bırakmamış olması görülüyor. Kaptan C.T. ifadesinde "Gözcü" ve yardımcısının kaza saatlerine "yemeğe indiğini" söylemişti.

"EŞİM KAPTAN TARAFINDAN SUSTURULDU"

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer detay ise 112 Acil Yardım servisine yapılan bir ihbar. Bu tutanağa göre mürettebattan birinin eşi, 112'yi aradı ve "Eşimin çalıştığı gemi bir yere çarptı ama eşim kaptan tarafından susturuldu" diyerek bilgi verdi. Bu ihbar tutanak altına alındı ve soruşturmayı yürüten birimlere ulaştırıldı. Savcılık bu ihbarı yapan kişiyi buldu. Gerçekten de gemideki mürettebattan birinin eşiydi. Ancak ifadesinde bu tutanaktaki beyanlarını kabul etmeyerek, "Yanlış anlamışım, doğru değil" diyerek ifadesinden vazgeçti.

İLK RAPOR: UYUMLU

Soruşturma detaylı biçimde devam ederken bilirkişi heyeti de kazanın sebebini ve nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. Bu arada dosyaya ilk kriminal rapor da girdi. Bu rapora göre geminin tahrip olan ve "çarpma bölgesi" olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle Halit Yukay'ın yatından alınan örnekler kriminal laboratuvarda mukayese edildi ve "Renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu" belirlendi.

KONSOL İNCELEME İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ
Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde yapılan incelemelerde "Konsol" denilen parça bulundu. Bu parça bir çeşit "kara kutu" gibi geminin seyir güzergâhı, tarih ve saat gibi detayları içeriyor. İlk incelemelerde bu cihazdaki verilere ulaşılamadı. Cihaz detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi.

