PODCAST CANLI YAYIN

Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 4. gününde | Kaptanının ifadesi ortaya çıktı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 4. günde devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kuru yük gemisi kaptanı C.T.’ye (61), yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, radar görüntüleri ortaya çıkan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 4. gününde | Kaptanının ifadesi ortaya çıktı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı.

Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)

MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası'nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi. Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

Yukay'ı arama çalışmalarından sonuç alınamazken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HERHANGİ BİR ÇARPIŞMA OLMADI"

C.T., mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenlik'e bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İlla ki anlardık, duyardık sesi."

Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu

AREL 7'NİN ÖN TARAFINDA SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıktı. 4 Ağustos'ta yaşanan kazayla ilgili, dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin, Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli'nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.

Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)

"TANKER" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol (DHA)

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar 4. günde devam ederken, şu ana kadar kayıp iş insanının izine rastlanmadı

Balıkesir Valiliği'nden açıklama (DHA)Balıkesir Valiliği'nden açıklama (DHA)

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, ''4 Ağustos 2025 günü saat 23:40'da Bursa 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, 'Halit YUKAY (E-43)' isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan saat 15:10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Yürütülen çalışmalar süresince muhtemel çatma ihtimaline yönelik yapılan araştırmalar kapsamında Türk Bayraklı AREL 7 isimli ticari kuru yük gemisi hakkında ihbar, kuvvetli şüphe ve deliller tespit edilmesi üzerine yürütülmekte olan soruşturma işlemleri neticesinde bahse konu gemi kaptanı olan *C.T. (E- 61) isimli şahıs 06 Ağustos 2025, saat 23:00'de Yalova'da gözaltına alınmıştır. Alınan ifadesi doğrultusunda 07 Ağustos 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemede *Taksirle ölüme sebebiyet verme sebebiyle hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması* kararı verilmiştir. Olayın aydınlatılması maksadıyla adli yönden soruşturma işlemleri sürdürülmektedir. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında halihazırda kazazedeye ilişkin herhangi bir emareye rastlanmamış olup Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve yüzer unsurlar tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir'' ifadeleri kullanıldı.

Kuru yük gemisinin radar hareketleri ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı | İsrail'e tepki | Suriye mesajı
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı"
Borsa İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak
Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Jennifer Lopez 600 yıllık Türk hamamında konakladı! Otelde ilginç yasak
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Milyoner'de seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Galatasaray sorusuna çift cevap da yetmedi
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık