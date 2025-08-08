Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 4. gününde | Kaptanının ifadesi ortaya çıktı

"HERHANGİ BİR ÇARPIŞMA OLMADI"

C.T., mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenlik'e bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İlla ki anlardık, duyardık sesi."

Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu

AREL 7'NİN ÖN TARAFINDA SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıktı. 4 Ağustos'ta yaşanan kazayla ilgili, dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin, Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli'nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.