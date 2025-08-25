Halit Yukay’dan 19 gün sonra gelen acı haber | VİDEO

Denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden, 43 yaşındaki Yukay, Grayport isimli teknesiyle Yalova'daki marinadan açılarak Bozcaada'ya doğru hareket etmişti. Ancak Marmara Adası açıkları ile Kapıdağ Yarımadası arasındaki bölgede, Arel 7 isimli kuru yük gemisiyle çarpıştığı tespit edilmişti.

Kaza sonrası yürütülen geniş çaplı aramalarda, Sahil Güvenlik botları, dalış timleri ve sonar cihazlarıyla yapılan taramalardan uzun süre sonuç alınamadı. Bilirkişiler, teknenin parçaları üzerinde incelemelerini sürdürürken, İzmir Deniz Polisi'nin bölgeye getirdiği özel sonar ve ROV cihazlarıyla yapılan taramada sonuca ulaşıldı.

Deniz tabanının 68 metre derinliğinde, parçalanan Grayport'un gövdesi ve içinde Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu. Bu gelişme üzerine arama faaliyetleri sona erdirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı özel ekiplerin, cenazeyi vücut bütünlüğünü koruyacak özel bir teknikle denizden çıkarması bekleniyor.

Öte yandan, kazaya neden olduğu iddia edilen Arel 7 isimli kuru yük gemisinin kaptanı, ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine ise tutuklanmıştı. Hukuki süreç devam ediyor.