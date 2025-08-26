Leman Sam'ın "tuvalet" isyanı! CHP'li belediyeye saydırdı

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler yolsuzluklar, su kesintileri, grevler, çöp dağları ve pis kokularla gündemden düşmüyor.
LEMAN SAM'DAN CHP'Lİ BELEDİYEYE "TUVALET" TEPKİSİ
"Kirliliğin" son örneği CHP'li Yalova Belediyesi'nde yaşandı.
Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı Leman Sam "tuvalette gördüğü manzaranın ardından CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
"UMARIM GİRMEZSİNİZ HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
"Buraya böyle uzun etek geldim diye üzgünüm" diyerek yaşadığı problemi anlatan Leman Sam, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Umarım tuvaletiniz gelmez, içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim, gerçekten" ifadesini kullandı.