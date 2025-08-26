Leman Sam'ın "tuvalet" isyanı! CHP'li belediyeye saydırdı

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li belediyeler çöp dağlarıyla gündeme gelirken bir kriz de Yalova'da patladı. CHP yandaşlığıyla bilinen şarkıcı Leman Sam, Yalova'da "tuvalet" krizi yaşadı. Belediyeye tepki gösteren Leman Sam, "Umarım tuvaletiniz gelmez, içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim, gerçekten" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler yolsuzluklar, su kesintileri, grevler, çöp dağları ve pis kokularla gündemden düşmüyor.

LEMAN SAM'DAN CHP'Lİ BELEDİYEYE "TUVALET" TEPKİSİ
"Kirliliğin" son örneği CHP'li Yalova Belediyesi'nde yaşandı.

Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı Leman Sam "tuvalette gördüğü manzaranın ardından CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

"UMARIM GİRMEZSİNİZ HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
"Buraya böyle uzun etek geldim diye üzgünüm" diyerek yaşadığı problemi anlatan Leman Sam, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Umarım tuvaletiniz gelmez, içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim, gerçekten" ifadesini kullandı.

Kısa süre önce tadilattan geçirilen açık hava tiyatrosunun bakımsızlığına izleyiciler de tepki gösterdi.

