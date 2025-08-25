PODCAST CANLI YAYIN

Kartal'da kronik çöp sorunu devam ediyor! Konteynerler taştı

Kartal'da çöp sorunu bitmiyor. Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşları eksik yatırıldığı için çöpleri toplamamaya karar verdi. Sokaklardaki çöplerin ise konteynerlerden taştığı görüldü.

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı.

CHP'li Kartal belediyesinin sokakları çöpe teslim oldu!


Belediyede çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

