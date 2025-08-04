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Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü: Avrupa Otoyolu trafiğe yeniden açıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle kapatılan Avrupa Otoyolu yeniden araç trafiğine açıldı.

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Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü: Avrupa Otoyolu trafiğe yeniden açıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'de yangın: Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı!

AĞAÇLIK ALANDA SIÇRADI
Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)

ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU
Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle Avrupa Otoyolu yeniden araç trafiğine açıldı.



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