Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü: Avrupa Otoyolu trafiğe yeniden açıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'de yangın: Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı!
AĞAÇLIK ALANDA SIÇRADI
Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU
Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.