Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü: Avrupa Otoyolu trafiğe yeniden açıldı

AĞAÇLIK ALANDA SIÇRADI Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın (AA)

ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.