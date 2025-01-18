İSKİ’nin 5 yıllık gecikmesi krize yol açtı: Melen’e lağım karıştı

Düzce Belediye Başkanı ve eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) yatırımlarıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Özlü, İstanbul'da tüketilen içme suyuna lağım suyunun karıştığını öne sürerek, bu durumun İBB'nin yetersiz hizmet anlayışından kaynaklandığını savundu.

Düzce Belediye Başkanı ve eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü (Fotoğraf: AA)

İSKİ YATIRIMLARINI 5 YILDIR TAMAMLAYAMADI

Faruk Özlü, İstanbul'un içme suyunun önemli bir bölümünün sağlandığı Melen Çayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü, İSKİ'nin Düzce'de yapması gereken yatırımları tamamlamadığını belirterek " İSKİ, Düzce'de yapması gereken yatırımları 5 yıldır tamamlayamadı. Düzce'de birçok dereden akan sular İstanbul'a içme suyu olarak gidiyor. Bu suların arıtmalarla temizlenmesi ve İstanbul'a temiz su gitmesi gerekirken, İSKİ'nin tamamlayamadığı yatırımlar sebebiyle İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor. İSKİ'nin ve İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bu konuda tedbir almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı ve eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü X'ten tepki göstedi (Fotoğraf: AA)

SU KARDEŞLİĞİ PROJESİ'Nİ İBB REDDETTİ

Başkan Özlü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Düzce arasında "Su Kardeşliği" ilan etme girişiminde bulunduğunu ancak İBB'nin bu projeye katılmadığını hatırlattı. Özlü, "Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belli iller arasında Su Kardeşliği Protokolü imzalanması öngörülmüştü. Bu protokol Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda Ankara'da imzalanacaktı. Ben bu imza törenine gittim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu törene gelmedi..." şeklinde konuştu.

İstanbul'un Suyunun Yüzde 36'sı Düzce'den Sağlanıyor

Özlü, İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yüzde 36'sının Düzce'den karşılandığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin Düzce'ye yapması gereken yatırımlar var. Düzce'de arıtmaya bağlanmadığı için bazı bölgelerin kanalizasyon ve lağım suları maalesef Melen Deresi'ne akıyor. Bunun anlamı şu: İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor." ifadelerini kullandı.

İBB'den Acil Önlem Çağrısı

Başkan Özlü CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun konunun ciddiyetini hala kavrayamadığına dikkat çekerek Ankara'daki katılmadığı protokol üzerinden tepki gösterdi. Özlü,"Gelemez, çünkü meşgul; o sırada ya "zabıta kıtası" denetliyordur, ya da Suriye'deki değişimi yerinde incelemek için "yolluk" hazırlığı içindedir." diyerek "Ne kadar meşgul olursa olsun 16 milyon İstanbulluya lağımlı su içirmeye hakkı yok." mesajını verdi.