7. Etnospor Kültür Festivali’nde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğan’dan takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak

Kurulan otağların iç kısımları (Takvim.com.tr) Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bilal Erdoğan basın mensuplarıyla birlikte Özbek Pilavı yedi (Takvim.com.tr) Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak. 7. Etnospor Festivali'nde bir ilk! Bilal Erdoğan Takvim'e açıkladı: Aile Obası kurulacak! AİLE OBASININ DETAYLARI NE?

Basın toplantısı sonrası takvim.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, bu yıl ilk kez kurulacak olan Aile Obası hakkında da şu bilgileri verdi:

Aile yılı olmasını tabii biz de buna kayıtsız kalmak istemedik. Bunun çok kıymetli. Zaten hani kültürün nesilden nesile aktarılmasını misyon olarak edinmişiz. Yani işin Etnospor'un felsefesinde zaten bu olduğu için. Aile yılı temasını biz de kendimiz benimsedik ve özellikle anne babaların çocuklarıyla beraber yapacakları şeyleri biraz daha ön plana çıkarmaya, biraz daha sayısını çoğaltmaya karar verdik. Aile obasında da mesela Aile Bakanlığımızın bu sene özelinde yaptığı çalışmalar veya bu seneden ileriye dönük olarak yapacağı bazı işte annelere, ailelere, çocuklara yönelik ne teşvikler var? Bunlar da kamuoyuyla paylaşılmış, tanıtılmış olacak. Ama daha çok gerçekten işte anne çocuğuyla, baba çocuğuyla, anne baba çocuğuyla beraber neler yapabilirler? Bunları biraz özellikle Etnopark alanımızda da bunlara ağırlık veriyoruz. Bunları da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan (Takvim.com.tr) TARİHİMİZE GEÇMİŞİMİZE BAKMAK İÇİN BİR FIRSAT Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel özelliklere saygı duyma ve birlikte yaşam kültürüne katkısı nedir sizce? Etnospor Kültür Festivallerinin tarihe bakmak için bir fırsat olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Bir kere buraya insanlar gelip de bazı gelenek görenekleri, özellikle gençler ilk defa gördükleri zaman, ee, büyükleriyle de paylaşıyorlar. Böyle bir şey gördüm mesela. Ondan sonra büyüklerinden o işin neye isabet ettiğini öğrenme fırsatı buluyorlar. Veyahut da aileleriyle geldiği zaman mesela diyelim ki bir anne baba çocuğuna o temayı ee şehir ortamında hiç aktaramamış, hiç anlatamamış, gösterememiş olabiliyor. Ama orada onu gösterirken ya işte biz bunu yapardık. Aslında bu bu anlama gelirdi diye bu paylaşımı yapmış oluyor. Aslında bu bahsettiğiniz güçlendirme tam bu şekilde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan (Takvim.com.tr) Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü bazen yeni nesiller bir şeyi çok şekli olarak değerlendirebiliyor. Yani işte ne fark eder canım? Ha öyle yapmışsın, ha böyle yapmışsın diyebiliyor. Ama ondan sonra bir büyüğünden onun neden o şekilde yapıldığını öğrendiği zaman o işin içinde ee bu toprakların değerleriyle ilgili, bizim karakteristiğimizle ilgili bir şeyler çıkıyor. Ben bu konuda cirit örneğini çok veriyorum mesela. Cirit sporunda rakibinizi affettiğinizde de puan kazanıyorsunuz. Şimdi bir genç bunu seyrederken ee affetti puan kazandı. Ee bak evladım biz merhametli bir milletmişiz demek ki affetmeden puan kazanılan bir sporumuz var diye öğretiyor onun yanındaki. Veyahut da yağlı güreşte mesela küçük büyüğü yendiği zaman yenmiş olmasına rağmen, onu yani tuş edip yere yatırmış olmasına rağmen ayağa kalkıp elini öpüyor mesela. E şimdi bu büyüğe saygıyı öğreten mesela bir iş ama ona eşlik eden birisinin biraz kulağına fısıldaması gerekebilir. Bak böyle yapıyoruz çünkü biz böyle bir milletiz. Büyüğe saygı duymak bizim kültürümüzün bir parçası. Bu sayede işte toplumda nelere bu yol açıyor acaba? Yani büyüğe saygı duymanın gereksinimi neden diye. Bütün bunların burada aynı zamanda mesela el sanatlarını gösteren ustalarımız da bazı motifleri anlatırken mesela o motifin anlamının ne olduğunu orada göstermiş, anlatmış oluyor. Dolayısıyla şehir hayatında kültürel aktarımı gerçekleştirmek bazen zor olabiliyor. Çünkü kültürel yozlaşmayı aslında şehir ortamı çok daha hızlı aktarıyor insanlara. İşte alışveriş merkezlerinde zaman geçiriyorsunuz. Tamamen kültür yani emperyalizminin veya bombardımanının etkisinde insanlar günlerini geçiriyorlar. Dolayısıyla ondan bir nefes almak, bir geri çekilmek, biraz daha böyle soğukkanlı, sağduyulu bir şekilde tarihimize, geçmişimize, topraklarımıza bakmak için bir fırsat sunuyor Etnospor Kültür Festivali"

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan (Takvim.com.tr) BU FESTİVALİN DİĞERLERİNDEN FARKI NE OLACAK?

Bu yıl diğerlerinden farklı olarak daha çok aile temalı olacağını ileten Bilal Erdoğan, "Yani tabii ki tecrübe biriktiriyoruz. Tabii ki bir mesela halkın otomatikman artık hatırladığı, olduğu zaman geldiği böyle bir hazır zemini var artık. O zemin üzerinde yükseliyoruz. Ama bu sene uluslararası katılım daha da yüksek. Aile teması ön planda. Mesela geçen senelerde Özbek pilavının ikramları hep ön planda oluyordu. Bu sene onun yanına keşkekle mantıyı da ekleyerek biraz daha ikramlarımızı zenginleştirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.