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Geleneğin izi, ’an’ın heyecanı, yarının çizgisi! Bilal Erdoğan A Haber’de ’Etnospor’u anlattı | Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
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Geleneğin izi, 'an'ın heyecanı, yarının çizgisi! Bilal Erdoğan A Haber'de 'Etnospor'u anlattı | Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

Giriş Tarihi: 19.05.2025 20:43:07

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin detayları A Haber canlı yayınında aktardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin tamamen ücretsiz olacağını belirten Bilal Erdoğan, Etnospor'un 27 ülkede 42 üyesinin olduğunu açıkladı. Bilal Erdoğan, "Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında çıkan iddialara da net cevap verdi.

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