İstanbul Zirvesi öncesi Antalya’da kritik temas! Bakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Antalya'da yaptığı görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da bir araya geldi.





KALICI BARIŞIN TESİSİNE YÖNELİK ÇABALAR ELE ALINDI



Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar ele alındı.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIR"



Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'da barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye düzenlemesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

