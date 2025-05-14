SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İBB mağduru taksicilerden CHP'ye protesto!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mağdur edildiklerini belirten 8+1 taksici esnafı, haklarını aramak için CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde düdük çalarak protesto düzenledi. 8+1 sözcüsü Bünyamin Acar, "Madem mağduriyet varsa bu mağduriyetin çözümünü, hakkını istemek bizim de hakkımız. İnsansak hakkımız. Daha fazla bunu ertelemeyin, geciktirmeyin. Buradaki tek talebimiz 8 +1'lerin 4 + 1'e dönmesidir. Bin 38 nasıl döndüyse daha önceki UKOME'lerde 717 aracın da dönmesini istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:54
İBB mağduru taksicilerden CHP’ye protesto!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mağdur edildiklerini öne süren 8+1 taksici esnafı, Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto düzenledi. Taksileriyle birlikte CHP binasına gelen esnaf, burada oturma eylemi yaparak düdük çaldı.

TAKSİCİLERİN AİLELERİ DE PROTESTOYA KATILDI

Protestoya taksicilerin aileleri de katıldı. Eylemin ardından bazı taksiciler parti binasına girerek partililer ve il başkan yardımcılarıyla görüştü. Görüşmede yetkililer, 8+1 taksici esnafının yaşadığı mağduriyetin Haziran ayında yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınacağını belirtti.

İBB önünde taksici protestosu (İHA)İBB önünde taksici protestosu (İHA)

''DAHA FAZLA ERTELEMEYİN''

8+1 sözcüsü Bünyamin Acar, "Madem mağduriyet varsa bu mağduriyetin çözümünü hakkını istemek bizim de hakkımız. İnsansak hakkımız. Daha fazla bunu ertelemeyin geciktirmeyin. Buradaki tek talebimiz 8 +1'lerin 4 + 1'e dönmesidir. Bin 38 nasıl döndüyse daha önceki UKOME'lerde 717 aracın da dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

''MAĞDURİYETLER YAVAŞ YAVAŞ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI''

8+1 grup temsilcisi Ramis Yılmaz ise, "11 Kasım 2022 tarihinde bir karar alındı. İstanbul'a bin 803 tane ticari minibüsün raylı sistemlerde mağdur olduğu düşünülerek taksiye dönüşmesi kararı verildi. Bu taksiler daha önce dönüşen 4+1 taksiler gibi değil 8+1 büyük taksiler olarak çıktı. İnsanlar ilk önce bunun ne olduğunu anlayamadı. Tarifesi yüzde 30 fazlaydı ama giderleri yüzde 500 yüzde 600 fazla oldu. Daha sonradan öğrenildi. İlk başta güzel gözüken projeye esnaf mağdur olduğu için herkes imza attı daha sonra bu mağduriyetler yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Esnafın mağdur olduğu anlaşıldı. İstanbul'da 26 tane esnaf odası grubumuz var. Ekrem İmamoğlu ilk geldiğinde şunu söylemişti. 'Esnafın temsilcileriyle masalar kuracağız sorunlarını çözeceğiz.' Esnaf temsilcileri ile masalar kurup sorunlar çözülseydi, bu sorunlar çoktan çözülmüş olacaktı. Demek esnaf temsilcileriyle hala oturulmuş bir masa yok" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda önemli açıklamalar
Trump’ın yeni durağı Katar! Gündem 400 milyon dolarlık uçak
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır
Arabuluculuğun aranan ülkesi Türkiye! Önce Rusya ve Ukrayna sonra İran ve Avrupa... İstanbul’da bir zirve daha
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı
ZTK farklı renkleri birleştirdi! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlarından Gaziantep’de muhteşem görüntüler
Başkan Erdoğan’dan belediyelere yeni düzenleme çağrısı: Kayyum uygulaması yeniden istisna haline gelecek
Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar’a attı... Can Kakışım’dan CHP üyesiyim itirafı
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi? | Kremlin’den heyet açıklaması
Online tehlike: Oyun diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Ev kadınlarına emeklilik yolda
DEM Parti’nin yeni yol haritası... Ortak vatan vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan mı?
Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı
Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı
Müge Anlı Mekselina olayında skandal gelişme! Birlikte otele gittiklerini itiraf etti: Cinsel istismara uğradım...
Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin nabzını tutuyor! Maçın favorisi kim? İşte kaderi belirleyecek durum
Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz