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MSB açıkladı: Deniz Kuvvetlerine ait helikopter Antalya'daki tatbikatta acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:49
MSB açıkladı: Deniz Kuvvetlerine ait helikopter Antalya’daki tatbikatta acil iniş yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

MSB'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)MSB'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

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