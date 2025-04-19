PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanlığı’ndan Rümeysa Öztürk açıklaması! "Süreç başından beri yakından takip ediliyor"

ABD’de hakkında iki ayrı hukuki süreç devam eden Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’le ilgili Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin başından itibaren yakından takip edildiği ve Öztürk’e ilk günden bu yana konsolosluk desteği verildiği belirtildi.

Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 04:45 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 04:45
Dışişleri Bakanlığı’ndan Rümeysa Öztürk açıklaması! Süreç başından beri yakından takip ediliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşımız, ABD'nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir. Diğer taraftan, yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk desteği Sayın Öztürk'e de ilk günden itibaren sağlanmıştır.

Houston Başkonsolosumuz vatandaşımızı Louisiana eyaletinde çeşitli kereler ziyaret etmiş, Boston Başkonsolosumuz da Sayın Öztürk'le çevrim içi bir görüşme yapmıştır. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır" denildi.

Rümeysa Öztürk.Rümeysa Öztürk.

"HUKUKİ SÜREÇ BAKANLIĞIMIZIN TÜM İMKANLARIYLA TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Öztürk hakkındaki ilk adli sürecin Louisiana'da devam eden göçmenlik davası olduğuna değinilen açıklamada, "16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptali hususunun hukuka uygunluğu ele alınmaktadır. Bu konudaki kararın 1 Mayıs'ta açıklanması öngörülmektedir. Sayın Öztürk'ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

İkinci süreç ise Sayın Öztürk'ün gözaltına alınmasına itiraza ilişkindir. Konunun ele alındığı Vermont eyaletindeki mahkeme, 14 Nisan'da gerçekleşen ve Boston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada karar 18 Nisan'da açıklanmıştır. Mahkeme, itirazı inceleme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğuna hükmetmiş ve Sayın Öztürk'ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın kefaletle serbest bırakılma talebinin bu Mahkeme tarafından 9 Mayıs'ta ele alınması planlanmaktadır. Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
CHP’nin Yozgat mitingi gerçekleri… Çevre illerden taşıdılar yine olmadı
Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP’yi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki
Hamas heyeti Ankara’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüler! Masada kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındı
CHP’nin izinsiz gösterisi sokakları karıştırdı: Polisle arbede çıktı! İstanbul Valisi Davut Gül’den sert tepki: En hafif tabiriyle provokasyondur
Kartal’ın Göz Göz çilesi! Göztepe - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! 30 bıçak darbesi... İşte ilk ifadesi | Hangi dizilerde rol aldı?
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur
Putin’den paskalya ateşkesi! Rusya o tarihlerde bütün askeri operasyonları durduruyor
Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşecekler
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Efkan Ala’dan ziyaret sonrası açıklama | Kızından duygusal paylaşım
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı