Rümeysa artık özgür! Türk öğrenci ABD'de serbest bırakıldı
Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi.
ABD'de geçtiğimiz 25 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi. Vermont Bölge Mahkemesi'ndeki kefalet duruşmasında Federal Yargıç William Sessions, "Şiddet çağrısı, suç bağlantısı ya da tehdit yok. Sadece düşüncesini ifade etti. Gözaltında tutulmasının devam etmesi mümkün değil" dedi.