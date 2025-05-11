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Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü için bir mesaj yayınladı. Annesiyle olan fotoğrafları kolaj yaptığı mesajda Erdoğan, şehit ve gazi annelerinin yanı sıra Filistin'de şehit olan anneleri de unutmadı.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:06
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

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Başkan Erdoğan'ın Annele Günü mesajı şu şekilde:

Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.

Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum.

Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum.

Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı (X)Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı (X)

Aynı şekilde, Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum.

Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb'im bizlere nasip eylesin…

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