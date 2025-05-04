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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Selçuk Tengioğlu' açıklaması! “Müebbet aldı, serbest bırakıldı” iddiasına net yanıt: Müsebbibi eski mevzuat

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2020'de şartlı tahliye edilmesiyle ilgili ortaya atılan “Müebbet aldı, serbest bırakıldı” iddialarına net yanıt verdi. "Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir" diyen Tunç, 2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirildiğini belirtti. Saldırganın bugünkü ceza uyarınca en az 36 yıl yatarı olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:01
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Selçuk Tengioğlu’ açıklaması! Müebbet aldı, serbest bırakıldı iddiasına net yanıt: Müsebbibi eski mevzuat

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakılmasına ilişkin konuştu.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine dikkat çeken Tunç, "İlgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir" dedi.





Tunç şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.


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