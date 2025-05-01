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Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz!

29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında tutuklu sanıklardan 10'u tahliye edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 10 sanığın da tahliyesine itiraz etti.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 14:35 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 14:37
Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz!

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada dün ara karar açıklandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Yenidoğan (AA)Yenidoğan (AA)

10 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Senanur Ünlü, Gözde Polat, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesinin mesul müdürü ve başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç, TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş'un tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Tahliye olan sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma olacak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYELERE İTİRAZ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararının ardından harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Başsavcılık 10 tutuklu sanığın da tahliyesine itiraz etti.

Yenidoğan Çetesinde 10 sanık tahliye edildi! Dava o tarihe ertelendiYenidoğan Çetesinde 10 sanık tahliye edildi! Dava o tarihe ertelendi
Yenidoğan Çetesi'nde 10 sanık tahliye edildi! Dava o tarihe ertelendi

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