Tarım Bakanlığı TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE: Lahmacun diye satmışlar! İçinden resmen kalp çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı , gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor.

Bakanlık hileli ürün satan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yeni güncellenen listede lahmacun harcından çıkanlar ise pes dedirtti.

LAHMACUN HARCINDA KALP ETİ! O İŞLETME KARA LİSTEDE

Hileli ürünlerin ifşa edildiği listede, Sultangazi'de faaliyet gösteren bir işletme de yer aldı.