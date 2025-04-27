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Tarım Bakanlığı TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE: Lahmacun diye satmışlar! İçinden resmen kalp çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni ürünler eklendi. 27 Nisan tarihli yayımlanan yeni listede Sultangazi'de bulunan bir restoranda satılan lahmacunun içinden kalp çıktı. Güncellenen listede ayrıca farklı firmaların ürünlerinde de benzer bulgulara rastlandı. Bir markanın kıymalı böreğinde başka bir markaya ait köfte içeriğinden sakatat çıktı. Başka bir işletmenin kebabında ise kanatlı et kullanıldığı belirlendi.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 16:48
Tarım Bakanlığı TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE: Lahmacun diye satmışlar! İçinden resmen kalp çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor.

Bakanlık hileli ürün satan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yeni güncellenen listede lahmacun harcından çıkanlar ise pes dedirtti.

LAHMACUN HARCINDA KALP ETİ! O İŞLETME KARA LİSTEDE
Hileli ürünlerin ifşa edildiği listede, Sultangazi'de faaliyet gösteren bir işletme de yer aldı.

Bereket Börek ve Pide adlı işletmenin sattığı lahmacun harcında kalp eti bulunduğu tespit edildi.

Bir markanın kıymalı böreğinde başka bir markanın köftesinde sakatata rastlandı. Başka bir işletmenin kebabında ise kanatlı eti tespit edildi.

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