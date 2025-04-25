Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, terör örgütü PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le görüştü! Skandal paylaşım

Barrot, Şahin ile görüşmesine ilişkin paylaştığı fotoğrafa "10 yıldır DEAŞ'a karşı mücadelemizdeki silah arkadaşlarımız Suriye Demokratik Güçleri'nin lideri General Mazlum ile" notunu düştü.

Ayrıca Barrot, Suriye'deki geçiş sürecinde Kürtlerin "hak ve çıkarlarının tam olarak dikkate alınması gerektiğini" kaydetti.

Barrot, Erbil'deki temaslarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ile de bir araya geldi.