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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, terör örgütü PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le görüştü! Skandal paylaşım

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Erbil’de terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Barrot, Şahin ile görüşmesine ilişkin fotoğrafı "10 yıldır DEAŞ'a karşı mücadelemizdeki silah arkadaşlarımız Suriye Demokratik Güçleri’nin lideri General Mazlum ile" şeklinde skandal ifadelerle paylaştı

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:37
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, terör örgütü PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le görüştü! Skandal paylaşım

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Fransa terör örgütü PKK ile dirsek temasını sürdürüyor.

Fransız bakan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü!

BARROT TERÖRİST ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Erbil'de terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Irak temasları kapsamında Bağdat'ın ardından geldiği Erbil'deki görüşmelerine ilişkin, X hesabından paylaşımda bulundu.

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Barrot, görüşme kapsamında "Fransa'nın tarihi ortaklarıyla dayanışma ve sadakat" mesajı verdiğini savundu.

Barrot, Şahin ile görüşmesine ilişkin paylaştığı fotoğrafa "10 yıldır DEAŞ'a karşı mücadelemizdeki silah arkadaşlarımız Suriye Demokratik Güçleri'nin lideri General Mazlum ile" notunu düştü.

Ayrıca Barrot, Suriye'deki geçiş sürecinde Kürtlerin "hak ve çıkarlarının tam olarak dikkate alınması gerektiğini" kaydetti.

Barrot, Erbil'deki temaslarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ile de bir araya geldi.

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