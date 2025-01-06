Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa ve Batı'yı uyardı: ʺPKK'nın güçlendirilmesine izin vermeyizʺ (AA)







ANKARA FRANSA VE BATI'YI UYARDI: DEAŞ BAHENSİYLE PKK'YI GÜÇLENDİRMENİZE İZİN VERMEYİZ



Fransa'nın YPG'ye müzahir tutumu sürerken Ankara'dan net ve yerinde bir uyarı geldi. "DEAŞ bahanesine geçit yok diyen" Bakan Fidan, "PKK'nın güçlendirilip ayakta tutulmasına geçit vermeyiz" resti çekti.



Fidan şu ifadeleri kullandı:



"Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız"