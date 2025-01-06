Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı

Suriye'de yeni dönem tesis edilirken Fransa ayak bağı olmayı sürdürüyor.
PKK/YPG'YE SÖZ VERDİ: SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de işimiz yok. Fransa da karışmayacak" sözlerinin aksine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'ye can simidi oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron PKK/YPG'ye can simidi oldu (Takvim.com.tr)
Macron, YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa ve Batı'yı uyardı: ʺPKK'nın güçlendirilmesine izin vermeyizʺ (AA)
ANKARA FRANSA VE BATI'YI UYARDI: DEAŞ BAHENSİYLE PKK'YI GÜÇLENDİRMENİZE İZİN VERMEYİZ
Fransa'nın YPG'ye müzahir tutumu sürerken Ankara'dan net ve yerinde bir uyarı geldi. "DEAŞ bahanesine geçit yok diyen" Bakan Fidan, "PKK'nın güçlendirilip ayakta tutulmasına geçit vermeyiz" resti çekti.
Fidan şu ifadeleri kullandı:
"Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız"
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü (Takvim.com.tr)
FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI ELEBAŞI ŞAHİN'LE GÖRÜŞTÜ
Macron'un PKK/YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözünü vermesinin etkileri sürerken Fransa Suriye'de terörü palazlandıran bir tutum içerisinde.
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, geride bıraktığımız günlerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le telefonda görüştü. Barrot daha sonra Şam'a gidip YPG adına meşruiyet istedi.
DEAŞ maskesine sığınıp "Münbiç ve Kobani'ye saldırılar dursun" diyen Fransız bakan Barrot, "Suriye'deki ortaklarımız (PKK/YPG/SDG) siyasi geçiş sürecinin parçası olmalı" dedi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise "Uyarıyorum! Uluslararası koalisyon onları (YPG) korumalı" deme cüreti gösterdi.
Kamışlı'ya giden Fransız heyet de elebaşı Şahin'i "Müzakereci" ilan etmişti.