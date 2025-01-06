SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'ye söz verdi: Suriye'de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara'dan Fransa'ya net uyarı

Jakobenler "teröristan" hayaliyle yanıp tutuşuyor. Suriye'de tesis edilen yeni süreç ve Ankara'nın artan kritik rolü sonrası emparyalist emelleri suya düşen Fransa PKK/YPG'ye can simidi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DEAŞ maskesine YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü verdi. Ankara ise Fransa ve Batı'yı "PKK'nın güçlendirilip ayakta tutulmasına geçit vermeyiz" diyerek uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 17:34 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 17:43
Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de yeni dönem tesis edilirken Fransa ayak bağı olmayı sürdürüyor.

    PKK/YPG'YE SÖZ VERDİ: SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

    ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de işimiz yok. Fransa da karışmayacak" sözlerinin aksine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'ye can simidi oldu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron PKK/YPG'ye can simidi oldu (Takvim.com.tr)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron PKK/YPG'ye can simidi oldu (Takvim.com.tr)

    Macron, YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü verdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa ve Batı'yı uyardı: ʺPKK'nın güçlendirilmesine izin vermeyizʺ (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa ve Batı'yı uyardı: ʺPKK'nın güçlendirilmesine izin vermeyizʺ (AA)



    ANKARA FRANSA VE BATI'YI UYARDI: DEAŞ BAHENSİYLE PKK'YI GÜÇLENDİRMENİZE İZİN VERMEYİZ

    Fransa'nın YPG'ye müzahir tutumu sürerken Ankara'dan net ve yerinde bir uyarı geldi. "DEAŞ bahanesine geçit yok diyen" Bakan Fidan, "PKK'nın güçlendirilip ayakta tutulmasına geçit vermeyiz" resti çekti.

    Fidan şu ifadeleri kullandı:

    "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız"

    Fransa Dışişleri Bakanı Barrot YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü (Takvim.com.tr)Fransa Dışişleri Bakanı Barrot YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü (Takvim.com.tr)


    FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI ELEBAŞI ŞAHİN'LE GÖRÜŞTÜ

    Macron'un PKK/YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözünü vermesinin etkileri sürerken Fransa Suriye'de terörü palazlandıran bir tutum içerisinde.

    Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, geride bıraktığımız günlerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le telefonda görüştü. Barrot daha sonra Şam'a gidip YPG adına meşruiyet istedi.

    DEAŞ maskesine sığınıp "Münbiç ve Kobani'ye saldırılar dursun" diyen Fransız bakan Barrot, "Suriye'deki ortaklarımız (PKK/YPG/SDG) siyasi geçiş sürecinin parçası olmalı" dedi.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise "Uyarıyorum! Uluslararası koalisyon onları (YPG) korumalı" deme cüreti gösterdi.

    Kamışlı'ya giden Fransız heyet de elebaşı Şahin'i "Müzakereci" ilan etmişti.

    Özgür Suriyedeki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKKyı yalnız bırakmayızÖzgür Suriyedeki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKKyı yalnız bırakmayız


    JAKOBENLERİN "TERÖRİSTAN" HAYALİ

    Takvim.com.tr Fransa'nın Suriye'de PKK/YPG'ye alan açan tutumunu "Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali" başlıklı haberiyle okurlarına aktarmıştı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti
    Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler
    2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem
    Santa Maria Kilisesi saldırganları hakim karşısında! Mahkeme başkanını sinirlendiren gülüş
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ürdünlü yetkililerle ortak basın açıklaması: Suriye’de PKK’nın ortadan kalkması an meselesi
    Şam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPG’ye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimiz
    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif
    CHP’li Özer’in yardımcısı Osman Yalçın ile HDP arasında 50 milyonluk satış!
    Vasat hizmete yüzde 46’lık zam teklifi! İBB’nin ulaşıma zam isteğini UKOME reddetti
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    İpek Kıraç’tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?