Fransa’dan terör örgütüne Paris bileti! Meclis kürsüsünde Türkiye’yi hedef alıp YPG/PKK’ya methiyeler dizdiler

Fransa terör örgütü YPG/PKK'ya kol kanat germeye devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya insansız hava aracı (İHA) desteği sağlayan Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, 13 Şubat'ta düzenlenecek Suriye konferansına YPG/PKK'nın da katılacağını söyledi. Meclis Üyesi Danielle Simonnet ise Meclis kürsüsünde açıkça Türkiye düşmanlığı yaptı ve terör örgütüne methiyeler düzdü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, AFP

MACRON'DAN DESTEK YPG/PKK'YA İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron DEAŞ'ı bahane ederek terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini ila etmiş ve "Sizi yalnız bırakmayacağız" demişti. Macron'un övgülerinin ardından Fransa'Nın YPG/PKK'ya İHA desteği sağladığı ortaya çıkmıştı. Terör örgütütünü maddi manevi destekleyen Fransa'da Meclis kürsüsü Türkiye düşmanlığı ve terör destekçiliğine sahne oldu.

MECLİS ÜYESİ TERÖRİSTLERE METHİYELER DİZDİ

Fransız yetkililer Ulusal Meclis'te açıkça terör örgütü YPG/PKK destekçiliği yaptı. Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Danielle Simonnet, Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) "Türkiye destekli milisler" olarak tanımlarken Suriye'de öldürülen teröristlere ise methiyeler dizdi.

SMO'nun Suriye'de terörle mücadelesine "savaş" diyen Simonnet, sınırı öldürülen teröristleri andı ve "Esad rejimi düşmesine rağmen bölgede savaşın devam ettiğini" söyleyecek kadar ileri gitti.

Meclis Üyesi Danielle Simonnet, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA DESTEK

Yeni Halk Cephesi Partisi heyeti ile birlikte Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Ayn el Arab'ı ziyaret ettiğini söyleyen Simonnet, uluslararası toplumun, teröristlerin cesaretini selamladığını fakat Tişrin Barajı çevresindeki PKK'lıları Türkiye'nin operasyonlarına terk ettiğini söyledi.

"TERÖRE EN BÜYÜK DESTEK FRANSA'DAN"

Simonnet terör örgütü YPG/PKK destekçilerini kastederek "Suriye'de görüştüğüm liderler Fransa'nın YPG'yi en iyi şekilde destekleyen ülke olduğunu düşünüyor" dedi ve Fransa'nın terör örgütüne açık desteğini yineledi.

YPG/PKK'YA PARİS DAVETİ

"Fransa Türk işgaline karşı direnen YPG'nin taleplerini karşılayacak mı?" şeklinde skandal bir ifade kullanan Simonnet, Paris'te 13 Şubat'ta Suriye için düzenlenecek olan konferansı hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'yı da davet edip etmeyeceğini sordu.

MECLİS KÜRSÜSÜNDE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Meclis oturumunda söz alan Barrot, YPG/PKK'yı açıkça "temel müttefikimiz ve silah arkadaşımız" şeklinde tanımladı ve "Onları asla terk etmeyeceğiz" dedi.

Simonnet'e "YPG'ye saygı gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Onlar sadık müttefiklerimiz, silah arkadaşlarımız ve onları asla unutmamalıyız" diyen Barrot, teröristleri "cesur savaşçılar" olarak tanımlarken Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarından ise rahatsız olduklarını belirtti.