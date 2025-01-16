Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!

"Suriye'de Kürtlerin Türkiye'ye karşı direndiğini görmek çok ilginç. Onları kutluyorum, cesurca savaşıyorlar. Buradan bölgeye insansız hava aracı veren müttefiğimiz Fransa'ya teşekkür etmek istiyorum. Suriye Kürtleri barışı hak ediyor ve bunca yılın ardından barış içinde yaşamalıdırlar. Başkan Trump ve danışmanlarının Kürtleri güçlü bir şekilde destekleyeceğinden eminim. Sanırım şimdi de Suriye'de Kürtler barış içinde yaşayabilsinler diye Türkiye ile diyalog ve koordinasyon halindeler. IŞİD'in yeniden güçlenmesine izin verilmemelidir."

Yeni Suriye yönetimini de hedefe koyan Wallance, " Suriye'de Beşar Esad rejiminin ardından ortaya çıkanların bildikleri gibi hareket etmelerine izin verilmemeli. Biz onların geçmişini biliyoruz. Biz onların kedi olduklarını ve kendilerini değiştiremeyeceklerini biliyoruz. Şimdi Şam'da olanların Kürt müttefiklerimize karşı herhangi bir eylem içinde olmasına müsaade edilmemeli." dedi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise "Uyarıyorum! Uluslararası koalisyon onları (YPG) korumalı" deme cüreti gösterdi.



Kamışlı'ya giden Fransız heyet de elebaşı Şahin'i "Müzakereci" ilan etti.

JAKOBENLERİN "TERÖRİSTAN" HAYALİ

Takvim.com.tr Fransa'nın Suriye'de PKK/YPG'ye alan açan tutumunu "Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali" başlıklı haberiyle okurlarına aktardı.

AVRUPA'DAKİ KÜÇÜK ÜLKE!

Öte yandan Türkiye terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek YPG'ye arka çıkan Fransa'yı net bir dille uyarmıştı.

10 Ocak'ta medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Fransa'nın PKK/YPG'ye dair yaklaşımlarına ilişkin soruya yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr Arşiv)

Fidan, terörle mücadele, Suriye'nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz.

"BUNUN CİDDİYETLE ALAKASI YOK"

Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. YPG'ye, hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra 'ben onu destekleyeceğim' demesi değildir. O zaman kendi tutuklularımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya veya Fransa'da herhangi bir ile koyayım. Orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok."