İstanbul depremi kaç saniye sürdü? Gölcük ve Kahramanmaraş deprem süreleri! 17 Ağustos, 6 Şubat depremleri...

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Türkiye'nin deprem gerçeği bir kez daha gündemde. Son olarak Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 1999 Gölcük ve 2023 Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslanmaya başlandı.