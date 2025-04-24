İstanbul depremi kaç saniye sürdü? Gölcük ve Kahramanmaraş deprem süreleri! 17 Ağustos, 6 Şubat depremleri...

Türkiye'nin deprem gerçeği bir kez daha gündemde. Son olarak Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 1999 Gölcük ve 2023 Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslanmaya başlandı.
Türkiye'nin deprem gerçeği bir kez daha gündemde. Son olarak Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 1999 Gölcük ve 2023 Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslanmaya başlandı.
23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12:49'da, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD verilerine göre bu depremin süresi 13 saniye olarak tespit edildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir büyük hasar veya can kaybı bildirilmedi.
Türkiye tarihine "Büyük Marmara Depremi" olarak geçen 17 Ağustos 1999 depremi, saat 03:01'de meydana geldi. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı segmentinde oluştu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 7,4 büyüklüğündeki bu yıkıcı deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Ancak bazı bölgelerde yer hareketlerinin artçı sarsıntılarla birlikte 50 saniyeyi geçtiği rapor edilmiştir. Deprem Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Düzce başta olmak üzere geniş bir alanda büyük yıkıma yol açtı.
2023 yılında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı:
📍 Merkez Üssü: Pazarcık, Kahramanmaraş
📈 Büyüklük: 7,7
🕒 Süre: Yaklaşık 60 saniye
📍 Merkez Üssü: Elbistan, Kahramanmaraş
📈 Büyüklük: 7,6
🕒 Süre: Yaklaşık 45 saniye
Her iki deprem, 9 saat arayla gerçekleşmiş ve toplamda 11 ilde yıkıcı etkiler oluşturmuştu. Bu depremler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı depremler arasında yer alıyor.
AFAD, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından şu uyarılarda bulundu:
Hasarlı binalara kesinlikle girmeyin.
Artçı sarsıntılara karşı dikkatli olun.
Acil durumlarda SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin.
Toplanma alanlarını önceden belirleyin ve acil çantanızı hazır tutun.
|Deprem
|Büyüklük
|Süre (saniye)
|Tarih
|Merkez Üssü
|1999 Gölcük Depremi
|7,4
|45
|17 Ağustos 1999
|Gölcük, Kocaeli
|2023 Pazarcık Depremi
|7,7
|60
|6 Şubat 2023
|Pazarcık, Kahramanmaraş
|2023 Elbistan Depremi
|7,6
|45
|6 Şubat 2023
|Elbistan, Kahramanmaraş
|2025 İstanbul Depremi
|6,2
|13
|23 Nisan 2025
|Silivri, İstanbul