6.2'lik İstanbul depremi metrobüsü beşik gibi salladı! Yolcular ayakta durmakta zorlandı
İstanbul Silivri merkezli 6.2'lik şiddetli deprem durağa yanaşan bir metrobüsü beşik gibi salladı. Ayakta durmakta zorlanan yolcuların panikle metrobüsten indiği görüldü.
İstanbul en büyüğü 6.2 ile olmak üzere 5.9 ve 4.9'luk depremlerle sarsıldı. Milyonlarca kişi panikle sokaklara döküldü. Megakentte kriz masası kuruldu. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.
Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildi.
Depremin kendisi gibi paniği de büyük oldu. İstanbul Valiliği panikle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığını duyurdu.
METROBÜS BEŞİK GİBİ SALLANDI
Öte yandan deprem anında durağa yanaşan bir metrobüsün beşik gibi sallandığı, ayakta durmakta zorlanan yolcuların korkuyla metrobüsten indiği görüldü.