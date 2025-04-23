6.2’lik İstanbul depremi metrobüsü beşik gibi salladı! Yolcular ayakta durmakta zorlandı

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 16:46

İstanbul en büyüğü 6.2 ile olmak üzere 5.9 ve 4.9'luk depremlerle sarsıldı. Milyonlarca kişi panikle sokaklara döküldü. Megakentte kriz masası kuruldu. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.

Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildi.



Depremin kendisi gibi paniği de büyük oldu. İstanbul Valiliği panikle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığını duyurdu.