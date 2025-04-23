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6.2'lik İstanbul depremi metrobüsü beşik gibi salladı! Yolcular ayakta durmakta zorlandı

İstanbul Silivri merkezli 6.2'lik şiddetli deprem durağa yanaşan bir metrobüsü beşik gibi salladı. Ayakta durmakta zorlanan yolcuların panikle metrobüsten indiği görüldü.

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6.2’lik İstanbul depremi metrobüsü beşik gibi salladı! Yolcular ayakta durmakta zorlandı

İstanbul en büyüğü 6.2 ile olmak üzere 5.9 ve 4.9'luk depremlerle sarsıldı. Milyonlarca kişi panikle sokaklara döküldü. Megakentte kriz masası kuruldu. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.

Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildi.

İstanbul'da metrobüste deprem anı kamerada!

Depremin kendisi gibi paniği de büyük oldu. İstanbul Valiliği panikle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığını duyurdu.

6.2'lik deprem metrobüsü beşik gibi salladı (İHA)6.2'lik deprem metrobüsü beşik gibi salladı (İHA)


METROBÜS BEŞİK GİBİ SALLANDI

Öte yandan deprem anında durağa yanaşan bir metrobüsün beşik gibi sallandığı, ayakta durmakta zorlanan yolcuların korkuyla metrobüsten indiği görüldü.

6.2'lik deprem metrobüsü beşik gibi salladı (İHA)6.2'lik deprem metrobüsü beşik gibi salladı (İHA)

Panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.
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