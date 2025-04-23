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Marmaray seferleri iptal mi? 23 Nisan 2025 son dakika Marmaray açık mı? Deprem sonrası açıklama geldi...

İstanbul'da 23 Nisan öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta Marmara Denizi kıyıları olmak üzere kentin genelinde hissedildi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 21:55 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 21:55
Marmaray seferleri iptal mi? 23 Nisan 2025 son dakika Marmaray açık mı? Deprem sonrası açıklama geldi...

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Depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında Marmaray seferlerinin durumu geldi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔍 Deprem Sonrası Marmaray'dan Resmî Açıklama

Marmaray yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının ardından hat boyunca teknik ekiplerin hızla inceleme ve kontrol çalışmalarını başlattığı belirtildi. Raylarda ve istasyonlarda yapılan kontroller sonrası can ve mal güvenliği açısından herhangi bir riskin bulunmadığı duyuruldu.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın yolcularımız;
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından #Marmaray hatlarında gerekli kontroller yapılmıştır.
Alınan tedbirler nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanabilmektedir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."

🕒 Gecikmeler Yaşanabilir

Yapılan kontrollerin ardından seferlerin devam ettiği ancak bazı hatlarda gecikmelerin yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, yolculardan mümkünse seyahatlerini biraz daha planlı yapmalarını ve anlık duyuruları takip etmelerini önerdi.

📌 Vatandaşlar Dikkat!

  • Seferler tamamen durdurulmadı, sadece gecikmeli devam ediyor.

  • Marmaray'ı kullanacak vatandaşların, resmî hesaplardan yapılacak ek duyuruları takip etmesi öneriliyor.

  • Deprem sonrası toplu ulaşımda benzer tedbirlerin alınabileceği hatırlatılarak panik yapılmaması gerektiği vurgulandı.

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