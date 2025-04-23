Marmaray seferleri iptal mi? 23 Nisan 2025 son dakika Marmaray açık mı? Deprem sonrası açıklama geldi...

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Depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında Marmaray seferlerinin durumu geldi.

Fotoğraflar: AA 🔍 Deprem Sonrası Marmaray'dan Resmî Açıklama Marmaray yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının ardından hat boyunca teknik ekiplerin hızla inceleme ve kontrol çalışmalarını başlattığı belirtildi. Raylarda ve istasyonlarda yapılan kontroller sonrası can ve mal güvenliği açısından herhangi bir riskin bulunmadığı duyuruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "Sayın yolcularımız;

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından #Marmaray hatlarında gerekli kontroller yapılmıştır.

Alınan tedbirler nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."