Tarih belli oldu: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile görüşecek

Terörsüz Türkiye hedefinde emin adımlarla ilerleniyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yarın saat 10.30'da DEM Parti heyeti ile görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birlik, beraberlik ve iç cephe vurguları sonrası Bahçeli'nin İmralı açıklaması önemli bir nokta oldu. Bunun ardından Terörist elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya fesih çağrısı yaparak "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" dedi.

BAKAN TUNÇ DEM PARTİ İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da DEM Parti İmralı heyetini yarın saat 10.30'da görüşeceği öğrenildi. Heyet, Bakan Tunç'la yaptığı görüşme sonrası İmralı Adası'na gidip 4. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek.