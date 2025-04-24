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2025 AFAD ve MTA deprem haritası! E-Devlet ev adresine göre fay hattı sorgulama ekranı: 110 ilçe fay hattında...

Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF), Marmara Bölgesi'ni tehdit etmeye devam ediyor. 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik Silivri depremi sonrası, vatandaşlar evlerinin fay hattına yakın olup olmadığını öğrenmek için AFAD'ın e-Devlet üzerinden sunduğu "Diri Fay Hattı Sorgulama" hizmetine yöneldi.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:36
2025 AFAD ve MTA deprem haritası! E-Devlet ev adresine göre fay hattı sorgulama ekranı: 110 ilçe fay hattında...

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23 Nisan 2025'te İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde büyük korkuya neden oldu. Sarsıntının ardından artçı depremler de kaydedilirken, birçok vatandaş yaşadığı yerin deprem riskini merak etmeye başladı. Özellikle "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu, AFAD ve MTA'nın güncel fay hattı haritalarıyla yeniden gündeme taşındı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔔 İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KORKUTTU

23 Nisan 2025 sabah saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli biçimde hissedildi. Sarsıntı sonrası bölgede artçı depremler de kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

🧭 KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF), Bingöl Karlıova'dan başlayarak Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor. 1200 km uzunluğundaki bu hat, Türkiye'deki en büyük depremlerin sorumlusu. İşte KAF üzerinde yer alan bazı kritik iller:

Erzincan

Tokat

Amasya

Çorum

Bolu

Düzce

Sakarya

Kocaeli

İstanbul

Tekirdağ

🔴 İstanbul bu hattın çok yakınında yer alıyor ve bu durum bölgeyi ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

🗺️ EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU? SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2025 yılı itibarıyla AFAD ve MTA, Türkiye genelindeki aktif fay hatlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden şu adımlarla evlerinin fay hattı üzerindeki konumunu öğrenebilir:

  1. AFAD Diri Fay Haritası Sorgulama Ekranı sayfasına gidin

  2. T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapın

  3. Adres bilgilerinizi girerek detaylı deprem risk haritanızı görüntüleyin

Bu sistem sayesinde sadece ilin değil, mahallenizin ve sokağınızın bile deprem riski durumunu öğrenmeniz mümkün.

E-DEVLET ADRESE GÖRE FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Fotoğraf: MTAFotoğraf: MTA

🏚️ DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLLER VE İLÇELER (2025 MTA VERİLERİNE GÖRE)

MTA'nın son çalışmasına göre, Türkiye'de 24 il ve 110'dan fazla ilçe, diri fay hatları üzerinde doğrudan yer alıyor. Yüksek risk grubundaki bazı iller şunlar:

  • Batı Anadolu Fay Hattı Üzerindeki İller: İzmir, Manisa, Aydın, Denizli

  • Doğu Anadolu Fay Hattı Üzerindeki İller: Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerindeki İller: Erzincan, Tokat, Bolu, Düzce, Sakarya, İstanbul

📡 FAY HATLARI NASIL İZLENİYOR?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismolojik gözlemleri, GPS teknolojisiyle desteklenerek sürekli veri üretmektedir. Buna göre:

  • Kuzey Anadolu Fay Zonu: Yılda 17-25 mm arasında hareket ediyor

  • Doğu Anadolu Fay Zonu: Yılda ortalama 10 mm kayma gözlemleniyor

Bu hareketlilik, bölgedeki yapılaşma politikalarının ve imar uygulamalarının bilimsel verilere göre düzenlenmesini zorunlu kılıyor.

UZMANLARDAN UYARI: BİNA GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR

Jeoloji ve yapı uzmanları, fay hattı üzerindeki veya yakınındaki yapıların mutlaka depreme dayanıklılık testinden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yeni yapılan binaların deprem yönetmeliğine uygun projelendirilmesi, var olan yapıların ise güçlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi önem taşıyor.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusunun yanıtı, artık birkaç dakikalık bir sorgulamayla öğrenilebiliyor. AFAD ve MTA'nın sunduğu ücretsiz ve kullanıcı dostu sistemler sayesinde herkes kendi riskini öğrenip ona göre tedbir alabiliyor.

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