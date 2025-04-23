Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bilmişti: Marmara'da depremler bitti
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakentte paniğe yol açtı. Sarsıntı sonrası gözler yeniden deprem uzmanlarına çevrilirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce yaptığı çarpıcı uyarı gündeme oturdu. Üşümezsoy'un "Silivri ve Kumburgaz açıklarında 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" sözleri sosyal medyada viral oldu.
takvim.com.tr
İstanbul 6.2'lik depremle sarsıldı, gözler bir kez daha bilim insanlarına çevrildi. En dikkat çekici detay ise Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce yaptığı uyarının bugün yaşanan depremle birebir örtüşmesi oldu. Sosyal medyada viral hale gelen açıklama, "Depremi bildi!" yorumlarını da beraberinde getirdi.
🔍 20 GÜN ÖNCE UYARDI: "SİLİVRİ VE KUMBURGAZ'A DİKKAT!"
Deprem sonrası kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri Prof. Dr.
Şener Üşümezsoy oldu. 20 gün önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
🗨️ "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Heyelanlı bölgeler hareket edebilir. O yüzden bu alanlara dikkat etmek gerekiyor."
Bu öngörünün, yaşanan depremle neredeyse birebir örtüşmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
🗣️ ÜŞÜMEZSOY'DAN YENİ AÇIKLAMA: "MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ"
Bugünkü depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki enerji boşalmasının büyük ölçüde gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
🔊 "Başka bir büyük deprem beklemiyoruz. Marmara'da depremler bitti diyebiliriz."
Ancak bazı uzmanlar bu görüşe katılmıyor. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı açıklamalarda, İstanbul için asıl büyük depremin henüz yaşanmadığını ifade etmişti.
🧭 VATANDAŞLAR ENDİŞELİ, UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Yaşanan depremler büyük bir felakete dönüşmemiş olsa da, kamuoyundaki endişe devam ediyor. Özellikle mega kent İstanbul'da milyonlarca insanın olası büyük depreme karşı ne kadar hazırlıklı olduğu tekrar sorgulanmaya başlandı.