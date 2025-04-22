88 yaşındaki Papa Francis’ten acı haber: İznik’te esnaf lokma döktürdü!

Papa Francis'in hayatını kaybetmesi, İznik'te derin üzüntüye sebep oldu. 21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi beklenen Papa'nın ölümü sonrası, esnaf farklı noktalarda lokma döktürdü.



PAPA'YA İZNİK'TE LOKMA

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi beklenen Papa'nın ani ölümü İznik'te herkesi şoka soktu. Papa'nın ziyaret edeceği Bazilika'da Turizjm Bakanlığı hummalı bir çalışma sürdürürken gelen ölüm haberinin ardından İznik halkı büyük üzüntü yaşadı. Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü. Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. İznik’te esnaf, Papa için lokma ikram etti. (Takvim Gazetesi)



ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİ

Kİznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da yaptığı açıklamada "Bugün Hristiyanlar için üzücü bir gün oldu. Bizde bunu üzüntü ile öğrendik. 2025 yılı Birinci Konsilinin 1700'üncü yılı sebebiyle Papa Francis'in Mayıs ayında İznik'i ziyaret edecekti. En son ziyaretimize gelmiş olan kardinal, Papa'nın 2025 yılında sadece İznik'e gelmek istediğini bize iletmişti. Ben buradan bütün Hristiyan ve katolik alemine başsağlığı diliyorum. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili neler yapılacağı açıklanır. İznik Hristiyan dünyası için birinci konsililin 325 yılında yapıldığı çok önemli bir merkezdir. Hristiyan dünyası, İznik'i hac yolu güzergahına almış durumda. bununla ilgili insanlar İznik'i merak ediyorlar. Bizde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. iyi vakit geçirecekleri mekanları hazırlıyor."



AVRUPALI OLMAYAN İLK PAPAYDI

Papa Francis'dün sabah yerel saatle 08.35'te hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti. Arjantinli lider, Avrupalı olmayan ilk Papa olarak tarihe geçmişti. Katolik lider, önceki gün Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti. Papa'yı ölüme götüren süreç çift taraflı zatürre teşhisiylebaşladı, 38 gün boyunca hastanede yattı. 23 Mart'ta taburcu edildi. Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil toplamıştı. Yeni papayı seçmek için Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.



'SOYKIRIMA İNİSİYATİF ALAN RUHANİ LİDERDİ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere trajediler karşısında inisiyatif alan ruhani liderdi. Ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."