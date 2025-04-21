UEFA İstanbul Temsilciliği 24 Nisan’da açılacak! Başkan Erdoğan törene katılacak

UEFA (AA)
Çırağan Palace Kempinski'de saat 19.00'da başlayacak yemekte UEFA Başkanı Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.
FİNALLER ŞEHRİ İSTANBUL'DA UEFA'NIN 4 KUPASI SAHİBİNİ BULDU
UEFA temsilciliğine ev sahipliği yapacak İstanbul, uluslararası turnuvaların finallerine ev sahipliği yapmasıyla dikkati çekiyor.
İstanbul UEFA'nın birçok önemli organizasyonuna ev sahipliği yaptı. (AA)
İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline başarıyla ev sahipliği yaptı.
Gelecek yıldan itibaren peş peşe iki önemli UEFA finali daha Türkiye'de oynanacak. İlk olarak İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinde misafirlerini ağırlayacak. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul ya da yapımı devam eden stadın durumuna göre Ankara'da oynanacak.
UEFA İstanbul Temsilciliği, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık sürecinde de etkin rol üstlenecek.