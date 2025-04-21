UEFA İstanbul Temsilciliği 24 Nisan’da açılacak! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği 24 Nisan Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak.



UEFA'NIN ÜÇÜNCÜ DIŞ MERKEZİ

Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak İstanbul UEFA Temsilciliği'ne TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak.

Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alacak.