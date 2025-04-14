Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr)

LİSE EYLEMLERİNİN ARKASINDAN THKP-C / DHKP-C ÇIKTI

Takvim.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sözde öğretmen atamalarını bahane ederek sokaklara inen lise öğrencileri, terör geçmişiyle bilinen isimlerin gölgesinde hareket eden yapılarca yönlendiriliyor.