Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarına öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı liselerde başlayan provokasyonların arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarına öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı liselerde başlayan provokasyonların arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı.
"ÖĞRETMEN" KILIFI, "TERÖR" GÖVDESİ
Sözde öğretmen atamalarını gerekçe göstererek sokaklara çıkan öğrenci gruplarının, terör geçmişiyle bilinen yapıların etkisinde organize edildiği öğrenildi.
EYLEMLER GÖLGE YAPILARIN GÜNDEMİNDE
8 Nisan'da açıklanan "2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları sonrasında bazı liselerde başlayan sokak eylemleri, eğitim politikalarına tepki görüntüsü altında ideolojik propaganda zeminine dönüştü.
LİSE EYLEMLERİNİN ARKASINDAN THKP-C / DHKP-C ÇIKTI
Takvim.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sözde öğretmen atamalarını bahane ederek sokaklara inen lise öğrencileri, terör geçmişiyle bilinen isimlerin gölgesinde hareket eden yapılarca yönlendiriliyor.
Eğitim sistemine müdahale kisvesi altında sokaklara çıkan öğrenci gruplarının, Mahir Çayan'ın fikirleriyle yönlendirildiği, Gençlik ve Lise Komiteleri adlı yapıların da bu propaganda sürecinde aktif rol aldığı tespit edildi.