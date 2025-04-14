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Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!

Proje okulları olarak bilinen Türkiye'nin bazı liselerinde öğrenciler öğretmen atamalarına karşı "Öğretmenime dokunma" adı altında örgüt propagandası yaparak sokaklara döküldü. Eğitim sistemine müdahale kisvesi altında sokaklara çıkan öğrenci gruplarının arkasından ise terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı. Gençleri sokağa iten Gençlik ve Lise Komiteleri adlı oluşumların terör örgütü kurucusu Mahir Çayan’ın propaganda aygıtı oldukları öğrenildi.

Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 00:52 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 01:35
Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarına öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı liselerde başlayan provokasyonların arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı.

Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!

Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"ÖĞRETMEN" KILIFI, "TERÖR" GÖVDESİ
Sözde öğretmen atamalarını gerekçe göstererek sokaklara çıkan öğrenci gruplarının, terör geçmişiyle bilinen yapıların etkisinde organize edildiği öğrenildi.

Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

EYLEMLER GÖLGE YAPILARIN GÜNDEMİNDE
8 Nisan'da açıklanan "2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları sonrasında bazı liselerde başlayan sokak eylemleri, eğitim politikalarına tepki görüntüsü altında ideolojik propaganda zeminine dönüştü.

Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr)Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr)

LİSE EYLEMLERİNİN ARKASINDAN THKP-C / DHKP-C ÇIKTI
Takvim.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sözde öğretmen atamalarını bahane ederek sokaklara inen lise öğrencileri, terör geçmişiyle bilinen isimlerin gölgesinde hareket eden yapılarca yönlendiriliyor.

Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr)Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı (Takvim.com.tr)

Eğitim sistemine müdahale kisvesi altında sokaklara çıkan öğrenci gruplarının, Mahir Çayan'ın fikirleriyle yönlendirildiği, Gençlik ve Lise Komiteleri adlı yapıların da bu propaganda sürecinde aktif rol aldığı tespit edildi.

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Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!
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