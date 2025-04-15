65 yıllık hasret sona erdi: Marcus Aurelius’un kaçırılan bronz heykeli Türkiye’ye iade edildi

BİLİMSEL KANITLARLA GELEN ADALET

Heykelin Boubon Antik Kenti'ndeki Sebasteion yapısına ait olduğu; arkeolojik bulgular, akademik yayınlar, tanık ifadeleri ve bakanlık arşivlerinden elde edilen belgelerle bilimsel olarak ortaya kondu. Bu bulgular ışığında, Manhattan Bölge Savcılığı ve HSI 2023 yılında heykele el koydu.

Cleveland Sanat Müzesi'nin kaygılarını gidermek amacıyla 2024 yılında Türk ve Amerikalı uzmanlarca ortak çalışmalar yürütüldü. Heykelin silikon ayak kalıplarının Boubon'daki kaidelerle birebir uyum göstermesi, ayrıca Almanya'daki Curt Engelhorn Arkeometri Merkezi'nde yapılan analizlerin eserin uzun süre Boubon'da toprak altında kaldığını doğrulaması, iade kararını pekiştirdi.

Marcus Aurelius'un kaçırılan bronz heykeli Türkiye'ye iade edildi

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNDE ANLAMLI BİR BAŞARI

Cleveland Sanat Müzesi, Türkiye'nin sunduğu kapsamlı bilimsel veriler karşısında etik ve yapıcı bir yaklaşım sergileyerek eserin iadesini kabul etti. Marcus Aurelius heykelinin Türkiye'ye dönüşü, kültürel mirasın korunması adına uluslararası düzeyde örnek bir iş birliği modeli olarak öne çıkıyor.

Marcus Aurelius'un kaçırılan bronz heykeli Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da hazır bulunduğu teslim töreni, kültürel adaletin tesisi ve tarihİ eser kaçakçılığıyla mücadelede diplomatik, hukuki ve bilimsel iş birliğinin gücünü bir kez daha ortaya koydu.