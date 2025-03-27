CHP’li belediyede skandal! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı! Personel ekmeğinden oldu

KÜLTÜR MERKEZİNDE HİÇ ÇALIŞMAMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Belediye içinde adeta bölge belediye başkanı olarak isimlendirilen Miniç'in de ilk icraatı kendisi ve özel güvenlik arasındaki samimi görüntüleri yaymakla suçladığı E.A., D.B., S.A ve N.D'yi işten çıkartmak oldu. 4 kişinin işten çıkarılma gerekçesi olarak ise "Görevi savsaklamak ve mala zarar vermek" suçlaması yer aldı. Bilgehan Murat Miniç ile özel güvenlik olan Belgin D.'nin samimi ve alt-üst ilişkisine sığmayan görüntülerinin Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına ait olmasına rağmen işten çıkartılan 4 kişinin bu kültür merkezinde hiç çalışmadıkları E.A., D.B., S.A ve N.D'nin belediye binasında çalıştıkları belirtildi.