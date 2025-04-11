Ekrem İmamoğlu’nun ’İhaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi! Kaç yıl hapis isteniyor?

Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , bu kez Beylikdüzü'nden kalan suç iddiasıyla yargılanıyor.

Duruşma, saat 15.10 itibarıyla başladı.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmada karar çıktı. Dava 11 Temmuz'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu bugün Silivri'de de mahkemeye çıktı. İmamoğlu'nun bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle ʺterörle mücadele eden kişileri hedef göstermekʺ, ʺhakaretʺ ve ʺtehditʺ suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Söz konusu dava 16 Haziran'a ertelendi.

KAÇ YIL HAPİS İSTENİYOR?

İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebi isteniyor.

EKREM İMAMOĞLU NE İLE SUÇLANIYOR?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.