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Ekrem İmamoğlu'nun 'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi! Kaç yıl hapis isteniyor?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı dava 11 Temmuz’a ertelendi. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında, 2015’te yapılan bir kültür hizmet alım ihalesinde usulsüzlük yaparak kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis isteniyor.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:10
Ekrem İmamoğlu’nun ’İhaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi! Kaç yıl hapis isteniyor?

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Beylikdüzü'nden kalan suç iddiasıyla yargılanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, gibi CHP'li isimler İmamoğlu'na destek vermek amacıyla adliye önüne geldi.

Duruşma, saat 15.10 itibarıyla başladı.

DAVA ERTELENDİ
Duruşmada karar çıktı. Dava 11 Temmuz'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu bugün Silivri'de de mahkemeye çıktı. İmamoğlu'nun bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle ʺterörle mücadele eden kişileri hedef göstermekʺ, ʺhakaretʺ ve ʺtehditʺ suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Söz konusu dava 16 Haziran'a ertelendi.Ekrem İmamoğlu bugün Silivri'de de mahkemeye çıktı. İmamoğlu'nun bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle ʺterörle mücadele eden kişileri hedef göstermekʺ, ʺhakaretʺ ve ʺtehditʺ suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Söz konusu dava 16 Haziran'a ertelendi.

KAÇ YIL HAPİS İSTENİYOR?
İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebi isteniyor.

EKREM İMAMOĞLU NE İLE SUÇLANIYOR?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Ekrem İmamoğlu (AA, Arşiv)Ekrem İmamoğlu (AA, Arşiv)

KAMU ZARARINA NEDEN OLDULAR
Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.﻿

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