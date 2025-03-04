İşte CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi: Petrol tankerine "gıda sevkiyatı" süsü

İstanbul'daki CHP'li belediyeler yolsuzluk, ihale vurgunları, naylon fatura skandalları ve kamuyu zarara uğratan akçeli işlerle anılır oldu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "ihaleye fesat karıştırma" karıştırma suçlamasıyla Ocak 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BEŞİKTAŞ, KARTAL, BEYKOZ...
Kartal Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü ayyuka çıktı. CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianamede hazırlandı. İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı (Takvim.com.tr)
Son olarak Beykoz mercek altına alındı. CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 13 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklandı.
Beykoz'daki soruşturmada çok vahim bir skandal gün yüzüne çıktı.
HAYALİ SEBZE İHALESİ, MİLYONLUK NAYLON FATURA
Buna göre; Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı.
Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)
18.811.278 TL olarak belirlenen ihaleyi, 13 MİLYON 780 BİN 922 TL'ye, "MALİ GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" aldı.
Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra yani 17.12.2024'te birinci sevkiyatın yapıldığına yönelik ihaleyi alan şirket tarafından Beykoz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine 1 MİLYON 470 BİN 291 TL'lik faturalar kesildi.
PETROL TANKERİNE "GIDA SEVKİYATI" SÜSÜ
Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı hakkında "Taşıyıcı Bilgileri" kısmında, sevkiyatın yapıldığı aracın plakası 34 UG xxxx , dorse plaka numarası 27 P xxxx ve Şoför olarak E.Y. isimleri yer aldı.