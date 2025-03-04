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İşte CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi: Petrol tankerine "gıda sevkiyatı" süsü

CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada mercek altına alınan ihalelerde "naylon fatura" skandalı ve milyonluk hırsızlık belgelendi. Belediyenin 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri arasında 13 milyon 780 bin 922 TL'lik bedelle hayali meyve-sebze ihalesi yaptığı tespit edildi. Petrol tankeri olduğu tespit edilen TIR'a "gıda sevkiyatı" süsü verildi. Bahse konu aracın Beykoz'a hiç uğramadığı PTS kayıtlarında belirlendi. Takvim.com.tr, kamu zararına yol açan milyonluk hırsızlığın belgesine ulaştı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:40
İşte CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi: Petrol tankerine gıda sevkiyatı süsü

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İstanbul'daki CHP'li belediyeler yolsuzluk, ihale vurgunları, naylon fatura skandalları ve kamuyu zarara uğratan akçeli işlerle anılır oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "ihaleye fesat karıştırma" karıştırma suçlamasıyla Ocak 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEŞİKTAŞ, KARTAL, BEYKOZ...

Kartal Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü ayyuka çıktı. CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianamede hazırlandı. İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı (Takvim.com.tr)CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı (Takvim.com.tr)

Son olarak Beykoz mercek altına alındı. CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 13 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklandı.

Beykoz'daki soruşturmada çok vahim bir skandal gün yüzüne çıktı.

HAYALİ SEBZE İHALESİ, MİLYONLUK NAYLON FATURA

Buna göre; Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı.

Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)


18.811.278 TL olarak belirlenen ihaleyi, 13 MİLYON 780 BİN 922 TL'ye, "MALİ GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" aldı.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra yani 17.12.2024'te birinci sevkiyatın yapıldığına yönelik ihaleyi alan şirket tarafından Beykoz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine 1 MİLYON 470 BİN 291 TL'lik faturalar kesildi.

PETROL TANKERİNE "GIDA SEVKİYATI" SÜSÜ

Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı hakkında "Taşıyıcı Bilgileri" kısmında, sevkiyatın yapıldığı aracın plakası 34 UG xxxx , dorse plaka numarası 27 P xxxx ve Şoför olarak E.Y. isimleri yer aldı.

Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)

Savcılık ve emniyet tarafından yapılan araştırma sonucunda sevkiyatın yapıldığı ve faturada bilgilerinin yer aldığı aracın "Tehlikeli Madde" taşıyan akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı.

Yine araca ait PTS kayıtları incelendiğinde faturada teslim tarihi olarak belirtilen 17.12.2024'te Beykoz İlçe Sınırları içinde teslimatın yapıldığı yere hiç gitmediği anlaşıldı.

Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)

FATURA VAR SEVKİYAT YAPILAN ÜRÜN YOK

Özetle; Beykoz Belediyesi'ne sevkiyat yapıldığına dair bir fatura var ama sevkiyat yapılan ürün yok. Üstelik sebze ve bakliyat ihalesinde bildirilen araç "yakıt tankeri" çıkıyor.

Kamuoyu 1 Milyon 470 bin 291 TL'lik meblağın nereye kullanıldığı, hayali ihaleler ve naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların kimlerin cebine girdiğinin yanıtını arıyor.




VURGUN YAPILAN İHALENİN BELGESİNE ULAŞTIK

Öte yandan Takvim.com.tr, naylon fatura ile milyonluk vurgun yapılan ihalenin belgesine ulaştı.

13 milyon 780 bin 922 TL'lik ihaleyi alan "MALİ GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"nin merkezinin Ataşehir Kayışdağı'nda olduğu görüldü.

Beykoz Belediyesi ile imzalanan sözleşmede teslimat için 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri belirlendi. 17.12.2024'te ise petrol tankeri olduğu tespit edilen TIR'a "gıda sevkiyatı" süsü verildi

CHP Beykoz'daki milyonluk vurguna arka çıktı (Takvim.com.tr)CHP Beykoz'daki milyonluk vurguna arka çıktı (Takvim.com.tr)


SKANDAL BELGELENDİ! CHP HIRSIZLIĞA SAHİP ÇIKTI

Böylelikle Beykoz Belediyesi'nde kamu zararına yol açan milyonluk hırsızlık belgelenmiş oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kurmayları ise deyim yerindeyse naylon faturalarla yapılan hırsızlığa sahip çıktı. Beykoz Belediyesi önünde mitingler yapıldı. Belgelerle tescillenen hırsızlık ve yolsuzluk aklanmaya çalışıldı.

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