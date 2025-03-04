İşte CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi: Petrol tankerine "gıda sevkiyatı" süsü

Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)

Savcılık ve emniyet tarafından yapılan araştırma sonucunda sevkiyatın yapıldığı ve faturada bilgilerinin yer aldığı aracın "Tehlikeli Madde" taşıyan akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı.



Yine araca ait PTS kayıtları incelendiğinde faturada teslim tarihi olarak belirtilen 17.12.2024'te Beykoz İlçe Sınırları içinde teslimatın yapıldığı yere hiç gitmediği anlaşıldı.



Beykoz Belediyesi''nin naylon fatura ile hayali sebze ihalesi yaptığı, petrol tankerine ʺgıda sevkiyatıʺ süsü verildiği tespit edildi (Takvim.com.tr)

FATURA VAR SEVKİYAT YAPILAN ÜRÜN YOK



Özetle; Beykoz Belediyesi'ne sevkiyat yapıldığına dair bir fatura var ama sevkiyat yapılan ürün yok. Üstelik sebze ve bakliyat ihalesinde bildirilen araç "yakıt tankeri" çıkıyor.



Kamuoyu 1 Milyon 470 bin 291 TL'lik meblağın nereye kullanıldığı, hayali ihaleler ve naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların kimlerin cebine girdiğinin yanıtını arıyor.