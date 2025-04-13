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VAN DEPREM SON DAKİKA: 13 Nisan az önce deprem mi oldu? Ağrı, Hakkari, Iğdır, Bitlis... | AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD tarafından yayınlanan son dakika haberine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11.39 ve 11.58'de peş peşe depremler meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 ve 4.1 olarak ölçüldü. İşte 13 Nisan AFAD son depremler listesi.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 12:19
VAN DEPREM SON DAKİKA: 13 Nisan az önce deprem mi oldu? Ağrı, Hakkari, Iğdır, Bitlis... | AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

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Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 11.39'te merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.0 olarak kaydetti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 10,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 11.58'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:58:25 TSİ
Enlem:38.75528 N
Boylam:43.41 E
Derinlik:4.42 km

800800

AFAD 13 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-04-13 11:58:25 38.75528 43.41 4.42 MW 4.1 Tuşba (Van)
2025-04-13 11:39:05 38.73333 43.42028 10.69 ML 3.6 Tuşba (Van)
2025-04-13 11:25:17 35.73472 26.81889 8.01 ML 2.2 Ege Denizi - [120.55 km] Datça (Muğla)
2025-04-13 11:07:26 38.73944 43.39139 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van)
2025-04-13 11:01:56 38.71833 43.44639 12.1 ML 2.4 Tuşba (Van)
2025-04-13 10:56:09 38.74278 43.40056 7.01 ML 1.7 Tuşba (Van)
2025-04-13 10:53:04 38.72139 43.43583 11.86 ML 3.2 Tuşba (Van)
2025-04-13 10:50:00 37.45556 30.92278 7.0 ML 2.1 Sütçüler (Isparta)
2025-04-13 10:42:34 38.07944 32.60083 6.87 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2025-04-13 10:42:02 38.675 36.4425 5.67 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2025-04-13 10:19:52 36.64333 36.44083 6.47 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay)
2025-04-13 10:00:04 38.85861 25.55667 10.69 ML 2.7 Ege Denizi - [77.00 km] Karaburun (İzmir)
2025-04-13 09:37:52 37.47278 37.02556 7.04 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-04-13 09:34:57 38.10778 37.20833 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-04-13 09:05:12 38.87361 25.62528 5.31 ML 1.7 Ege Denizi - [71.87 km] Karaburun (İzmir)
2025-04-13 09:03:44 40.08556 26.13972 11.08 ML 1.3 Ege Denizi - [06.30 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-04-13 08:36:29 38.42806 37.27972 7.0 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-04-13 08:18:10 38.15694 36.57722 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-04-13 08:08:57 40.23944 27.03139 6.96 ML 0.9 Biga (Çanakkale)
2025-04-13 07:48:28 40.87194 42.06944 7.0 ML 1.3 Olur (Erzurum)
2025-04-13 07:39:06 37.45722 42.7075 7.0 ML 2.9 Uludere (Şırnak)
2025-04-13 06:57:19 38.18444 38.63389 0.15 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-04-13 06:48:21 38.12417 38.4375 11.24 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-04-13 06:43:56 34.99056 36.96 6.29 ML 3.0 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [120.96 km] Yayladağı (Hatay)
2025-04-13 06:42:36 37.45444 37.21889 12.57 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-04-13 06:22:47 40.64333 27.76889 11.34 ML 1.6 Marmara Denizi - [06.05 km] Marmara (Balıkesir)
2025-04-13 06:18:42 38.23889 28.34611 7.35 ML 0.9 Kiraz (İzmir)
2025-04-13 06:16:17 38.23139 38.64722 13.14 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-04-13 06:06:36 37.79222 36.47333 7.06 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-04-13 05:57:41 36.65 35.72361 7.0 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.24 km] Yumurtalık (Adana)
2025-04-13 05:54:08 38.12833 42.79056 7.0 ML 1.5 Bahçesaray (Van)

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