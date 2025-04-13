VAN DEPREM SON DAKİKA: 13 Nisan az önce deprem mi oldu? Ağrı, Hakkari, Iğdır, Bitlis... | AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

(Takvim Foto Arşiv)

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 11.58'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Tuşba (Van)

Tarih:2025-04-13

Saat:11:58:25 TSİ

Enlem:38.75528 N

Boylam:43.41 E

Derinlik:4.42 km