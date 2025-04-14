Sosyal medya ve fondaşların yalanı elinde patladı! İstanbul Valiliği açıkladı: "Tek bir öğretmen açığa alınmamıştır"

Öğretmen (AA)
İstanbul'da ikinci 4 yıl için 1471 öğretmenin görevlendirilmemesinin bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması ve öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamaklarıyla ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir. Yukarıdaki nedenlerle yer değişikliğine tabi öğretmen kadrosu, İstanbul'daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 1'i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise yüzde 10'u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir. Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda 8 yıl ile sınırlandırılmıştır."
Öğretmen (AA)
Açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, ulusal ve uluslararası proje uygulayan, bilimsel, kültürel ve teknolojik proje, etkinlik ve yarışmalara danışman öğretmen olarak öğrenci hazırlama, destekleme yetiştirme kurslarında öğrencileri yetiştirme ve pansiyonlu okullar için belletici öğretmen olarak görev alma gibi hususlarda da çalıştığı belirtilerek, sayılan hususların bu okulların kuruluş amaçları arasında olduğunu, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda seçilmelerinin ilgili yönetmeliğin bu amacına uygun olarak yapıldığı kaydedildi.