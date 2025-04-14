Sosyal medya ve fondaşların yalanı elinde patladı! İstanbul Valiliği açıkladı: "Tek bir öğretmen açığa alınmamıştır"

SOSYAL MEDYA VE FONDAŞ MEDYADA YALAN YAYILDI Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya mecralarında ve çeşitli medya organlarında, İstanbul'da bazı okullardaki öğretmen lerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili "Öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı." gibi ifadelerle yayınlar ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

TEK BİR ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMAMIŞTIR Bu asılsız iddiaların toplumda oluşturabileceği kafa karışıklığının önüne geçmek için açıklama yapma gereğinin duyurulduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda İstanbul'da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 'Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda' görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir." ifadelerine yer verildi.

Öğretmen (AA)

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği"nin 2020'de yürürlüğe girdiği, bundan önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev sürelerinin sıfırlanıp yeniden başladığı, 2020'den itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev sürelerinin 2024'te Bakanlıkça 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Bu yerleştirme sonuçlarına göre, 8 bin 380 öğretmenin "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları"na atandığına dikkati çekilen açıklamada, herhangi bir tercihine yerleştirilemeyen 1471 öğretmene "Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme" takvimine göre tercihleri de dikkate alınıp yer değişikliği hakkı tanındığı ifade edildi.