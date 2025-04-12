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Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda Filistin için "adalet" çağrısı yaptı: İsrail terör devletidir

Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katıldı. Tüm dünyaya Filistin için "adalet" çağrısı yaptı: İsrail bir terör devletidir, başka ismi olamaz. Sükunetimiz birilerini hatalı heveslere sürüklememeli. Biz bu coğrafyanın sahipleriyiz. Kimsenin toprağında da gözümüz yok. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz. Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye bu sürecin kazananlarından biri olacak."dedi. Antalya Diplomasi Forumu’na 20 devlet başkanı ve 140 ayrı ülkeden hükümet temsilcisi katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda Filistin için adalet çağrısı yaptı: İsrail terör devletidir

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Başkan Erdoğan, "İsrail, Han Yunus'ta gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Haydutluk değilse nedir? Savaşta dahi olsa meşru bir devlet, böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir?" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı: Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür. Türkiye sahip olduğu tecrübe, tarihi, beşeri, kültürel zenginlik ve derinlik dolayısıyla dünyaya bu mesajı en rahat verebilecek ülkelerden biridir.

Stratejik önemi yüksek olduğu kadar krizlere gebe bir ülkede bulunuyoruz. Bu tarih boyunca da hep böyleydi. İşgal girişimleri, Haçlı seferleri, emperyalist oyunlar, karışıklık çıkarma, istikrarsızlık üretme teşebbüsleri çevremizde hiç eksik olmadı.

ZULÜM İLE ABAD OLUNMAZ
Biz çatışmanın değil uzlaşmanın, kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil refahın egemen olduğu bölge görmek, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle, insanlarla yani canla ilgileniyoruz. Şunu unutmayalım; zulüm ile abad olunmaz diyoruz.
İsrail, Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. Bu zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.

İsrail terör devletidir. Filistinlilere 2. nekbe felakati yaşatmaya çalışmaktadır

İKİLİ GÖRÜŞMELER
Başkan Erdoğan, ADF için Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu göreşmelerde ülke ilişkileri ve işbirlikleri gözden geçirildi.

AB'YE TAM ÜYE OLMALIYIZ
Erdoğan, "Türkiye, özellikle son yıllarda büyük atılım yaptığı savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği için gelecekte de sorumluluk almaya hazırdır. AB tam üyeliği halen ülkemizin stratejik hedefidir" dedi.

TÜRKİYE ŞAMARI
Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin desteğinin küresel çapta gündem olması, İsrail'in huzurunu kaçırdı. İki ülke arasındaki derin ve sağlam ilişki, Tel-Aviv'i huzursuz yaptı. The Times Of Israel'de dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisine alışması gerekecek" başlığı ile servis edilen yazıda "Esad sonrası Suriye'nin kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyacı var ve Türkiye de buna katılmak istiyor" ifadesi kullanıldı.

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