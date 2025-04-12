Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK’nın feshi için işaret edilen tarih

DEM'DEN YAZILI AÇIKLAMA: DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ

Kabul sonrası DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada görüşmenin umut verici olduğu belirtildi. "Dünden daha umutluyuz" vurgusunun yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:



"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.



Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. "DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.



Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz." DEM Parti'nin açıklaması GÖRÜŞME SONRASI TEKRAR İMRALI

DEM heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde tekrar İmralı'ya gideceği konuşuluyor.

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu ve Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden ve "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışıyla ivme yaptı. Daha sonra DEM heyetinin imralı ve TBMM turları başladı. Bu kapsamda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda PKK'ya silah bırakın ve örgütü feshedin çağrısı yaptı. DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv) Öcalan'ın mektubunda "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." İfadeleri yer aldı. Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı. Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.

KULİSLERDE HANGİ TARİH KONUŞULUYOR?

DEM Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, örgütün silah bırakma kararı alabileceği bir kongrenin nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında toplanabileceği, en geç haziran ayında ise bu kararın kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor. Söz konusu temasları ve süreci köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, PKK'nın kongresi ve feshi için Nisan sonunu işaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA) BAŞKAN ERDOĞAN, DEM GÖRÜŞMESİNDE NELER YAŞANDI?

Selvi, "Erdoğan ile DEM'lilerin görüşmesinde neler yaşandı?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için yola çıkarken, "Hayırlı olsun" diye yola çıktı. Gerçekten de hayırlı olsun. Eğer PKK silah bırakıp kendini feshederse Türkiye 50 yıldır ayağına vurulmuş olan bir prangadan kurtulmuş olacak. Yeni sürece ilişkin olarak en güçlü adımlardan biri dün atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.