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Başkan Erdoğan'dan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Uluslararası toplumun daha adil, daha vicdanlı çözümler geliştirmede yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, "Uluslararası toplum daha adil, daha vicdanlı çözümler geliştirmede yetersiz kalıyor." dedi. İsrail'in terör devleti olduğunu ve Gazze'de soykırım yaptığını bir kez daha hatırlatan Erdoğan, "Filistin halkının mücadelesini kimse terörizm yaftası ile karalayamaz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:05
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Savaşların, ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

Bu güzel ilimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tüm insanlık için, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İNSANLIK 5'TEN BÜYÜKTÜR
Uluslararası toplum daha adil, daha vicdanlı çözümler geliştirmede yetersiz kalıyor.

Dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür.

BU COĞRAFYANIN SAHİPLERİYİZ
Biz bu coğrafyanın sakinleri değil aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız, inşallah daha nice asırlar boyunca burada olacağız.

ZULÜM İLE ABAD OLUNMAZ
Bizim kimsenin topraklarında, kaynaklarında gözümüz yok. Bizim yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle yani canla ilgileniyoruz. Şunu unutmayalım zulüm ile abad olunmaz. Küresel vicdanı yaralayan en önemli meseleler arasında Gazze yer alıyor. İsrail 1,5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. Buna karşı sesimize yükseltmek, bu zulme tepki vermek bizim sadece kardeşlik değil insanlık vazifemizdir, İnsanlığımızın bir gereğidir. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.

İsrail terör devletidir, başka bir ismi olamaz. İsrail, Filistinlilere ikinci bir nekbe yaşatmaya çalışıyor.

Filistin halkının mücadelesini kimse terörizm yaftası ile karalayamaz.

Orta Doğu'da barış iki devletli çözüm ile mümkündür.

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