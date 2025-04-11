Gazze'de yaşlı-genç-çocuk demeden katliam yaşanıyor... Dünyada milyonlarca insan Gazze'nin sesi olmak için sosyal medya hesaplarından katliama dur çağrısında bulunuyor.

Ancak Gazze'de yaşanan insanlık dramını gözler önüne seren içerikler, Meta tarafından bildirim yapılmaksızın ve bir süre sonra kaldırılarak sansürleniyor.

Gazze'deki katliamın sesi kısılıyor! Meta'nın dijital sansür skandalına AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas'tan sert tepki: Soykırım failleriyle yargılanacaklar

AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, Meta'nın Gazze'deki soykırımla ilgili içeriklere uyguladığı sansüre sert tepki gösterdi. Arvas, "İsrail'in soykırımını belgeleyen vahşet görüntülerini 'topluluk politikası' bahanesiyle kaldıran Meta, şimdi de çizimlerle sessiz çığlık atan kullanıcıları hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

Arvas, Meta'nın dijital sansürünü "Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak" olarak nitelendirerek, bu sansür düzenini yönetenlerin de bir gün soykırım failleriyle aynı salonda yargılanacaklarını belirtti.

Gazze'deki katliamın sesi kısılıyor! Meta'nın dijital sansür skandalına AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas'tan sert tepki: Soykırım failleriyle yargılanacaklar

İşte AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas'ın o paylaşımı:

İsrail'in soykırımını belgeleyen vahşet görüntülerini "topluluk politikası" bahanesiyle kaldıran Meta, şimdi de çizimlerle sessiz çığlık atan kullanıcıları hedef alıyor.

Aşağıdaki görseli paylaşan kullanıcıların paylaşımları bildirim göndermeksizin bir süre sonra kaldırılıyor.

Amaç net: Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak.

Bugün değilse de bir gün, bu sansür düzenini yönetenler de soykırım failleriyle aynı salonlarda birlikte yargılanacak.