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"Kara para"dan yargılanan Engin Polat adliyede! Kaç yıl ceza isteniyor?

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yargılama süreci devam ediyor. İstanbul merkezli soruşturmada, çiftin 40 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Tahliye edilen Engin Polat duruşmaya katılmak üzere sabah saatlerinde adliyeye geldi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:26
Kara paradan yargılanan Engin Polat adliyede! Kaç yıl ceza isteniyor?

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr Arşiv)Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr Arşiv)

40 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 28 kişinin 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği davanın duruşmasına devam edilecek.

Engin Polat (DHA)Engin Polat (DHA)

ENGİN POLAT ADLİYE'DE
Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya Engin Polat sabah saatlerinde geldi.

Engin Polat (DHA)Engin Polat (DHA)

DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Engin Polat (Takvim.com.tr Arşiv)Engin Polat (Takvim.com.tr Arşiv)

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti. 6 Eylül'de de Engin Polat tahliye edildi.

Dilan Polat (Takvim.com.tr Arşiv)Dilan Polat (Takvim.com.tr Arşiv)

SOĞUK CÜZDAN YÖNTEMİ İLE PARA AKLAMA İDDİASI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

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Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

Dilan PolatDilan Polat

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.

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