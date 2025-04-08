İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan ve ülkemizi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kimlikleri tespit edilen 32 kişiy yakalamak için çalışma başlatan ekipler düzenlenen operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 20 kişinin evlerinden yapılan aramalarda tahdit ve vize ihlali olduğu tespit edilen 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 ruhsatsız tabanca, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.