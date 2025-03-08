Dilan-Engin Polat’a kötü haber! Beraat ettikleri davada flaş gelişme

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 14:39

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" yönünden mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, beraat kararı verildiği hatırlatıldı. Beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ifade edilen dilekçede, olay öncesi müşteki Banu Parlak ile sanık Dilan Polat arasında husumet bulunduğu ve müştekinin tehdit edildiğine dair mesajları dava dosyasına sunduğu aktarıldı. Bu husumet nedeniyle sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın, müştekinin iş yerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün firari elebaşılarından Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Can Gökdemir'le irtibat kurdukları kaydedildi.

Banu Parlak. (Takvim.com.tr)

Dilekçede, elebaşı Beratcan Gökdemir'in, "Daltonlar" grubuna ait hücre evinde eyleme hazır şekilde talimat bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na eylem talimatı verdiği, eylemde kullanılacak motosiklet ve silahı teslim alacakları adres ile "Banu Parlak Güzellik Merkezi" isimli iş yerinin konumunu da bildirdiği belirtildi.



Saldırıyı gerçekleştiren sanıkların müştekiyi tanımadıkları ve aralarında bir husumet bulunmadığı vurgulanan dilekçede, sanık Dilan Polat'ın müştekiyi tehdit etmesinin ardından, müştekiye ait iş yerine organize suç örgütünden talimat alan diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde aynı gün 2 ayrı silahlı saldırı düzenlendiğine dikkati çekildi.

TEHDİT PAYLAŞIMLARI, İFADELER, RAPORLAR...

Dilekçede, "Müşteki ifadesi, tanık beyanı, sanık Dilan Polat'ın mağdur Banu Parlak'a hitaben tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler, sanıkların bir kısmının ikrar içeren ifadeleri, olay yeri inceleme tutanağı, kriminal uzmanlık raporu, kolluk tutanakları ve dosya kapsamına göre; sanıklar Engin, Dilan ve Sezgin Polat'ın fikir ve eylem birliği içerisinde kamuoyunda 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünü azmettirmek suretiyle üzerlerine atılı 'birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit' suçunu azmettiren sıfatıyla işledikleri" kaydedildi.