Dilan Polat'ın Kur'an'ı tersten okumaya çalıştığı videosu tepki bombardımanına tutuldu!

Uyuşturucudan gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, seberst bırakıldıktan sonra sosyal medyada paylaşım yaptılar. Dilan Polat'ın yayınladığı videoda Kur'an'ı tersten okumaya çalıştığı anlaşılınca tepki yağdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, uyuşturucudan gözaltına alındı. Serbest kalan fenomen ağlayarak çektiği bir videoyla kendisini savunmaya kalktı. Tepki toplayan fenomen Dilan Polat'tan yeni video yayınladı.



Ancak Polat'ın videosunda Kur'an'ı tersten okumaya çalıştığı anlaşıldı. Polat'ın başörtüsü de sosyal medyaya damga vurdu. Polat 48 bin TL'lik Fransız marka eşarbı ile gündemi salladı.

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