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TMSF duyurdu: Dilan Polat'ın lüks araçları satışta! İşte otomobillerin fiyatları

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın el konulan lüks araçları satışa çıkarılıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hangi aracın, ne kadara satılacağını tek tek açıkladı. İşte otomobillerin fiyatları...

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takvim.com.tr
Dilan Polat’ın lüks araçları satışta

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 4 Kasım 2023'te tutuklandı. Sanıklar hakkında 'kara para aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TMSF duyurdu: Dilan Polat’ın lüks araçları satışta! İşte otomobillerin fiyatları

LÜKS ARAÇLARINA EL KONULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın şirketlerine ve lüks araçlarına el konuldu.

Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polatın lüks araç muamması!
Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polat'ın lüks araç muamması!

TMSF duyurdu: Dilan Polat’ın lüks araçları satışta! İşte otomobillerin fiyatları

Sayıları 16'yı bulan ve aralarında çok ünlü markaların da yer aldığı araçlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Dilan Polat ve eşi engin Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından lüks araçlara ne olacağı gündem olmuştu.

TMSF duyurdu: Dilan Polat’ın lüks araçları satışta! İşte otomobillerin fiyatları

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçların açık ihale yöntemiyle satılacağı öğrenildi.

TMSF duyurdu: Dilan Polat’ın lüks araçları satışta! İşte otomobillerin fiyatları

İHALE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesinden araçların satışı için ilan verdi. İhale 22 Nisan 2025 saat 10.00'da gerçekleşecek. Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

Dilan Polat’ın lüks araçları satışta

TEKLİF NASIL VERİLECEK?
İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

TMSF duyurdu: Dilan Polat’ın lüks araçları satışta! İşte otomobillerin fiyatları

OTOMOBİLLERİN FİYATLARI NE KADAR?
TMSF resmi internet sitesinde araçların bedeli şöyle açıklandı