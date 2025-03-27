TMSF duyurdu: Dilan Polat'ın lüks araçları satışta! İşte otomobillerin fiyatları
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın el konulan lüks araçları satışa çıkarılıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hangi aracın, ne kadara satılacağını tek tek açıkladı. İşte otomobillerin fiyatları...
takvim.com.tr
Sosyal medya fenomeni
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 4 Kasım 2023'te tutuklandı. Sanıklar hakkında 'kara para aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
LÜKS ARAÇLARINA EL KONULDU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında
Dilan Polat'ın şirketlerine ve lüks araçlarına el konuldu.
Sayıları 16'yı bulan ve aralarında çok ünlü markaların da yer aldığı araçlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
Dilan Polat ve eşi engin Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından lüks araçlara ne olacağı gündem olmuştu.
Dilan ve
Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçların açık ihale yöntemiyle satılacağı öğrenildi.
İHALE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesinden araçların satışı için ilan verdi. İhale 22 Nisan 2025 saat 10.00'da gerçekleşecek. Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.