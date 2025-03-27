Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 4 Kasım 2023'te tutuklandı. Sanıklar hakkında 'kara para aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.