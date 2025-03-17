Çığlıklarla karşıladı: Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkeye dönüş yaptı!

Dilan Polat’ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule, ülkeye geri döndü. Polat, Şule’yi çığlıklarla karşılayarak büyük bir sevgi gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule ülkeye dönüş yaptı. Fenomenin tutuklandığı dönem yaptıklarıyla eleştirilen Şule'nin dönüşünü Dilan Polat çığlıklarla karşıladı.



Kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı döndüğü bilinmeyen yardımcı Şule ile kavuştuğu anları yayınlayan Dilan Polat, paylaştığı fotoğrafa da 'Beni iyileştirecek inanıyorum' notunu düştü. Dilan Polat Şule'nin evlenmediğini de açıklayarak "Evlenmedi, kötü şeyler yaşadı" dedi.

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