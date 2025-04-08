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CHP sokak terörünü teşvik etti! Saraçhane'yi karıştıran 104'ü tutuklu 139 sanığa dava: 3 yıla kadar hapis istemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak" çağrısı sonrası İstanbul'u karıştıran 104'ü tutuklu 139 vandal hakkında iddianame tamamlandı. 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis istenirken, şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:25
CHP sokak terörünü teşvik etti! Saraçhane’yi karıştıran 104’ü tutuklu 139 sanığa dava: 3 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CHP SOKAK TERÖRÜNÜ TEŞVİK ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası vandallar Saraçhane'yi birbirine kattı (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası vandallar Saraçhane'yi birbirine kattı (Takvim.com.tr)

İddianamede, muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği belirtildi.

Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri vurgulanan iddianamede, kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)

SOKAK TERÖRİSTLERİ KOLLUK KUVVETLERİNE SALDIRDI

Görüntü inceleme ve tespit tutanaklarına değinilen iddianamede, gruba dağılmaları yönünde uyarı yapıldığında kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ve kameralarına görüşü engellemek amacıyla lazer tutulduğu ve grubun alanda beklemeye devam ettiği, ilerleyen saatlerde kalabalığın kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.

Sokak teröristleri cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti (Takvim.com.tr)Sokak teröristleri cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti (Takvim.com.tr)

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şehzadebaşı Camii bahçesinde alkol alan vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi (Takvim.com.tr)Şehzadebaşı Camii bahçesinde alkol alan vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi (Takvim.com.tr)


Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.


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