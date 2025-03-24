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Tek dertleri Ramazan'da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii'nin duvarına işedi

CHP kimlikli marjinal sol örgütler Ramazan ayında bilinçli ve kasıtlı olarak mütedeyyin camia ile hesaplaşma amacı güderek Şehzadebaşı Camii ve haziresine zarar verdi. Azgın azınlık cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti. Cami bahçesine bira, viski ve votka şişeleri atıldı. Skandal bununla da sınırlı değildi... Vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi. Bu rezalet akıllara "İtin sonu gelirse cami duvarına işer" sözünü getirirken "Bunların yaptığını başıboş itler yapmaz" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 09:49
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi

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Türkiye günlerdir CHP eliyle teşvik edilen Saraçhane'deki ikinci Gezi Parkı denemesine şahitlik ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" diyerek yaptığı sokak çağrısı sonrası meydanlara inen vandallar Saraçhane'yi, Bozdoğan Kemeri'ni ve Şehzadebaşı Camii'ni kapsayan alanı savaş alanına çevirdi.

CHP'li vandallar cami duvarına pisledi



Kaldırım taşları söküldü. Polislere taş, havai fişek ve asitle saldırı düzenlendi. Provokatörlerin yaktığı kaos ateşinde yaralanan polis memurları oldu.

CHP destekli marjial örgütler Şehzadebaşı Camii haziresindeki medfunların mezar taşlarına zarar verdi (Takvim.com.tr)CHP destekli marjial örgütler Şehzadebaşı Camii haziresindeki medfunların mezar taşlarına zarar verdi (Takvim.com.tr)

RAMAZAN AYINDA KASITLI PROVOKASYON! AMAÇ MÜTEDEYYİN CAMİA İLE HESAPLAŞMAK

Beş gündür kamu düzenini bozan eylemlere imza atan CHP kimlikli marjinal sol örgütler Ramazan ayında bilinçli ve kasıtlı olarak mütedeyyin camia ile hesaplaşma amacı güderek Şehzadebaşı Camii ve haziresine baskın düzeledi.

MEZAR TAŞLARINI KIRIP DÖKTÜLER

Halkın kutsalına yönelik sahnelenen bu açık provokasyonda camii haziresindeki medfunların mezar taşlarına zarar verildi.

Azgın azınlık cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti (Takvim.com.tr)Azgın azınlık cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti (Takvim.com.tr)

AZGIN AZINLIK CAMİ HAZİRESİNDE ALKOL TÜKETTİ

Yüzleri maskeli CHP destekli provokatörlerin Şehzadebaşı Camii'ne yönelik işgali geride bıraktığımız gece de sürdü. Azgın azınlık cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti.

Azgın azınlık bira ve votka şişelerini cami haziresine attı (Takvim.com.tr)Azgın azınlık bira ve votka şişelerini cami haziresine attı (Takvim.com.tr)

Daha sonra bira ve votka şişelerini caminin bahçesine ve tarihi mezarlara attı.

Şehzadebaşı Camii bahçesinde alkol alan vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi (Takvim.com.tr)Şehzadebaşı Camii bahçesinde alkol alan vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi (Takvim.com.tr)

BUNLARIN YAPTIĞINI BAŞIBOŞ İT YAPMAZ! CAMİ DUVARINA PİSLEDİLER

Skandal bununla da sınırlı değildi...

Şehzadebaşı Camii bahçesinde alkol alan vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi. Bu durum akıllara "İtin sonu gelirse cami duvarına işer" sözünü getirdi. Daha sonra "Bunların yaptığını başıboş itler yapmaz" yorumları yapıldı.

CHP'li vandallar cami duvarına pisledi



"DEĞMESİN MABEDİMİN GÖĞSÜNE NAMAHREM ELİ"

İstiklal Marşı'nın 8. kıtasında yer alan "Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" ifadesinin önemi bir kez daha anlaşıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den ʺCami ve hazirelere zarar veren hak ettiği cezayı alacakʺ mesajı (Takvim.com.tr)İstanbul Valisi Davut Gül'den ʺCami ve hazirelere zarar veren hak ettiği cezayı alacakʺ mesajı (Takvim.com.tr)

CAMİYE ZARAR VEREN ALÇAKLAR HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAK

İstanbul Valisi Davut Gül "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir" açıklamasında bulundu.

Vali Gül şu ifadeleri kullandı:

Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.

Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir.

Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir.

Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır.

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