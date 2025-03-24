Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi

"DEĞMESİN MABEDİMİN GÖĞSÜNE NAMAHREM ELİ" İstiklal Marşı'nın 8. kıtasında yer alan "Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" ifadesinin önemi bir kez daha anlaşıldı.

Şehzadebaşı Camii bahçesinde alkol alan vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi (Takvim.com.tr) BUNLARIN YAPTIĞINI BAŞIBOŞ İT YAPMAZ! CAMİ DUVARINA PİSLEDİLER Skandal bununla da sınırlı değildi... Şehzadebaşı Camii bahçesinde alkol alan vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi. Bu durum akıllara "İtin sonu gelirse cami duvarına işer" sözünü getirdi. Daha sonra "Bunların yaptığını başıboş itler yapmaz" yorumları yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den ʺCami ve hazirelere zarar veren hak ettiği cezayı alacakʺ mesajı (Takvim.com.tr)



CAMİYE ZARAR VEREN ALÇAKLAR HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAK



İstanbul Valisi Davut Gül "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir" açıklamasında bulundu.



Vali Gül şu ifadeleri kullandı:

Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.

Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir.

Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir.

Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır.