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Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı'nın hesabı sorulacak | CHP'nin boykot riyakarlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine zarar vermek için yabancı medyanın kapısını arşınlayan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. "Özgür Özel sen kimsin? Senin gramın ne?" diyen Erdoğan, Şehzadebaşı Camii'ne zarar veren vandallardan tek tek hesap sorulacağını belirtti. Erdoğan Saraçhane'de şahsına ve merhum annesine edilen küfürlerle ilgili Özel'i işaret ederek "Pazartesi günkü namussuzluğu zehirli diliniz ile siz hazırladınız. Siz prim verdiniz" dedi. Yerli markaları boykot etmeye kalkan CHP'nin siyonist markalara tek kelime edememe riyakarlığına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 14:08
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İBB'deki yolsuzluk sarmalı, Saraçhane'deki olaylar, Özgür Özel'in yabancı basında Türkiye'yi karalamaya dönük başlattığı kampanya ve Şehzadebaşı Camii'ndeki provokasyona ilişkin konuştu.

CHP'nin İBB ve kimi ilçe belediyelerde yamyamlığın kitabını yazdığını, insanları sokağa döküp kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas girişimine başvurduğunu belirten Erdoğan, "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldıkça kendi yakınların yüzlerine dahi bakacak yüzleri kalmayacak. Bunca hırsızlık sahtekarlık varken CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete başvurdu" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel hem sokakları karıştırdı hem de Türk ekonomisine zarar vermek için yabancı basının kapısını arşınladı (Takvim.com.tr)Özgür Özel hem sokakları karıştırdı hem de Türk ekonomisine zarar vermek için yabancı basının kapısını arşınladı (Takvim.com.tr)


ÖZGÜR ÖZEL'E SERT VURDU: "SEN KİMSİN SENİN GRAMIN NE?"

Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisine, milletin refahına yönelik her türlü sabotajın hesabının yargı önünde sorulacağını belirtti. "Türk ekonomisine zarar vereceğim" diyen boykot ve provokasyon çağrısı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"CHP'nin düştüğü durum bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor" diyen Erdoğan, "CHP lideri Özgür Özel, gitmiş bizi dünyaya şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Nasıl olur Hazine Bakanını şikayete kalkarsın" şeklinde konuştu.

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ŞEHZADEBAŞI CAMİİ'NE YAPILANLARIN HESABI SORULACAK

Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristlerinin içip içip Şehzadebaşı Camii'ne ve haziresine zarar vermesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Kabristanları yıkmanın kime ne faydası var. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Bu işin üstüne gidiyoruz. Yüzü maskeli teröristler tespit edilecek. Yargı yoluyla bunların üzerine gideceğiz" dedi.

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CHP'NİN BOYKOT RİYAKARLIĞI... SİYONİST MARKALARA TEK KELİME ETMEDİLER

Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP'nin yerli ve milli markaları hedef gösteren sözde boykotu da vardı.

CHP'deki riyakarlığa dikkat çeken Erdoğan, "İsrail destekçilerine karşı boykot kelimesini ağızlarına almadılar, insanlarımızın hassasiyeti ile utanmadan alay ettiler. Şimdi yerli milleti markalarımızı boykottan bahsediyorlar. Sayın Özel CHP genel başkanı gibi değil hırsı ve korkusu aklını başından almış siyasi müflis gibi davranıyor. Ne tuttuğu yol yoldur ne de ağzından çıkanı duymaktadır. Ülkemizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz. Türk ekonomisine zarar vereceğim diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu. Böyle şuursuz cümleler kurabilen birinin akılla mantıkla hareket ettiğine kim inanır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)


"PAZARTESİ GÜNKÜ NAMUSSUZLUĞU ZEHİRLİ DİLİNİZ İLE SİZ HAZIRLADINIZ"

Bilindiği üzere Özgür Özel'in sokak çağrısıyla Saraçhane'yi birbirine katan CHP destekli marjinal sol provokatörler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler etmişti. Bu durum sonrası Özel, vandallığın yegane sorumlusuyken günah çıkarmaya kalkıp ucuz bir siyasi şova girişmişti.

Başkan Erdoğan konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Ana muhalefet partisinin, marjinal sol örgütlerin, ağzı bozuk tiplerin haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor. Polise taş atan, balta ile saldıran soysuzlara kol kanat germesi milletimiz gibi bizi de rencide diyor. Şimdi çıkmışlar pazartesi akşamı yaşanan alçaklıkla ilgili nedamet cümleleri kuruyorlar. Sosyal medyada ahlakçılık yaparak küfürbazlarla güya aralarına mesafe koymaya çalışıyorlar. İyi de millete düne kadar küfür eden kişileri protokolde baş köşeye oturtan siz değil miydiniz? Seçimler öncesi ağzı bozuk tipleri kahramanlaştıran siz değil miydiniz? Gezi'de çapulculara 'çiçek çocuk' deyip sahip çıkan siz değil miydiniz? Banka soyguncusu eşkıyaları gençlere rol model olarak sunan siz değil miydiniz? Milletin inancı ile, değerleri ile kavgalı marjinal tipleri partinizde karar merciine getiren siz değil miydiniz? Pazartesi günkü namussuzluğu zehirli diliniz ile siz hazırladınız. Millete hakaret edenlere siz prim verdiniz. Bu milletin fertlerini yıllarca birbirine siz düşürdünüz. Bugün güya rahatsız olduğunuz kötülüğü siz sıradan hale getirdiniz, siz yıllarca meşrulaştırdınız. Yaşanan bu alçaklığın en büyük sebebi CHP yönetiminin tükenmişliğidir, ta kendisidir.

1 SENEDE BAY KEMAL'İ MUMLA ARAR HALE GELDİ CHP

Sayın Özel, maalesef özgürleşememiştir. Koltuğunu borçlu olduğu vesayet odaklarının emrinden çıkamadı. Şu an bulunduğu makama yetersiz geldiğini çok açık ve net ortaya koymuştur. Bugün söylediğini yarın inkar eden belediye başkanlarından sürekli ayar yiyen, aciz çaresiz bir karakter ile karşı karşıyayız. Biz kendisini toparlamasını bekledikçe sayın Özel freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı sürükleniyor. Yumuşama ve normalleşme dönemi ile buna çare olmaya çalıştık. CHP'yi hapsolduğu ideolojik yankı odalarından çıkarmaya çalıştık ama başaramadık. 1 senede bay Kemal'i mumla arar hale geldi CHP.

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